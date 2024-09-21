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İran'dan yeni gözdağı: 1000 km menzile sahip gelişmiş Balistik füze ve İHA'lar tanıtıldı
İran'dan yeni gözdağı: 1000 km menzile sahip gelişmiş Balistik füze ve İHA'lar tanıtıldı
Sputnik Türkiye
İran, yeni gelişmiş balistik füze ve İHA'larını 'Kutsal Savunma Haftası'nda tanıttı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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İran'dan yeni gözdağı: 1000 km menzile sahip gelişmiş Balistik füze ve İHA'lar tanıtıldı

12:48 21.09.2024
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İran, yeni gelişmiş balistik füze ve İHA'larını 'Kutsal Savunma Haftası'nda tanıttı.
© Fatemeh Bahrami

İran, Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.

İran, Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi. - Sputnik Türkiye
1/6
© Fatemeh Bahrami

İran, Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.

© Fatemeh Bahrami

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılanİran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

İran&#x27;da &quot;Kutsal Savunma Haftası&quot; olarak adlandırılanİran-Irak savaşının başlangıcının 44&#x27;üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran&#x27;da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni&#x27;nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© Fatemeh Bahrami

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılanİran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

© Fatemeh Bahrami

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan&#x27;ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi. - Sputnik Türkiye
3/6
© Fatemeh Bahrami

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

© Fatemeh Bahrami

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip &quot;Cihad&quot; adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen &quot;Şahid-136 B&quot; adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Fatemeh Bahrami

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

© Fatemeh Bahrami

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan,İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İrangüvende olmazdı." dedi.

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan,İran&#x27;ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, &quot;Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İrangüvende olmazdı.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© Fatemeh Bahrami

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan,İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İrangüvende olmazdı." dedi.

© Fatemeh Bahrami

Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Bölgede İsrail&#x27;in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, &quot;İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez.&quot; ifadelerini kullandı. ​​​​​​​ - Sputnik Türkiye
6/6
© Fatemeh Bahrami

Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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