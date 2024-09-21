https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/genc-liderler-okulu-turk-gencler-sosyal-oneme-sahip-projeler-sundu-1088273688.html

Genç Liderler Okulu: Türk gençler sosyal öneme sahip projeler sundu

Genç Liderler Okulu: Türk gençler sosyal öneme sahip projeler sundu

Sputnik Türkiye

Rusya'nın güneyindeki Stavropol şehrinde bulunan Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi'nin (KKFÜ) Rektör Dmitry Bespalov başkanlığındaki heyeti Türkiye’yi... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:39+0300

2024-09-21T11:39+0300

2024-09-21T11:42+0300

yaşam

rusya

türkiye

üniversite

işbirliği

rus evi

gençler

proje

rossotrudniçestvo

aleksey yerhov

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Genç Liderler Okulu, KKFÜ’nün gençlerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hazırladığı uluslararası eğitim projesi. 60'tan fazla Türk genç bu projeye katıldı. Bu öğrenciler, eğitim programı kapsamında, genç liderleri yetiştirme yönündeki en iyi uygulamalarıyla tanışacak, proje ve yönetim yetkinliklerini edinecek ve sosyal açıdan önemli projelerin nasıl geliştirileceğini ve sunulacağını öğrenecekler.KKFÜ Rektörü Dmitry Bespalov, Genç Liderler Okulu'nun resmi açılışında konuşma yaptı.Okul’un kültürlerarası diyalog ve işbirliği platformu olduğunu ve öğrencilerine başarılı kariyer yörüngesi oluşturmak için gerekli olan tüm önemli bilgi ve yetkinlikler kazandıracağını söyleyen Bespalov, “Projenin birkaç yıldır uygulandığını ve farklı ülkelerdeki üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördüğünü belirtmek isterim” ifadesini kullandı.Proje katılımcıları için iki gün boyunca ustalık dersleri, tartışma platformları, liderlik ve proje faaliyetleriyle ilgili sunumlar düzenlenecek. Bunların sonunda katılımcılar projelerini hazırlayacak ve uzmanlar önünde savunacak.Genç Lider Okulu eğitim projesinin Rossotrudniçestvo (Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı) ve Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Proje daha önce bazı Ortadoğu ülkesinde başarıyla uygulandı.KKFÜ heyeti, Türkiye'nin önde gelen gıda üreticisi işletmeyi de ziyaret etti. Bu işletme, Türkiye’de büyük talep gören ürünlerini 70 ülkeye de ihraç ediyor. Ziyaret sırasında işletme temsilcileri, Rus üniversitenin geliştirdiği yenilikçi teknolojileri kullanarak ürün yelpazesini genişletmek istediklerini dile getirdi. Üniversite bünyesinde Türkiye, Belarus, İran, Slovenya ve Özbekistan'dan önde gelen bilim adamlarının katılımıyla uluslararası bir laboratuvar faaliyet gösteriyor. Laboratuvarın ana araştırma konusu, biyolojik olarak aktif bileşenlerin kapsüllenmesi ve gıda hammaddeleri üzerinde yenilikçi fiziksel etki yöntemlerini geliştirmek.KKFÜ Rektörü Dmitriy Bespalov, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’la da görüştü. Görüşmede, ortak yenilikçi araştırmaların başlatılması da dahil olmak üzere bilim ve eğitim alanındaki ortaklık konuları ele alındı.Yerhov, bilim ve eğitim alanındaki işbirliği için KKFÜ'ye teşekkür ederek planların başarılı bir şekilde uygulanmasını umduğunu ifade etti.

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rusya, türkiye, üniversite, işbirliği, rus evi, gençler, proje, rossotrudniçestvo, aleksey yerhov