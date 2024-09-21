https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ankarada-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1088291439.html
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T18:30+0300
2024-09-21T18:30+0300
2024-09-21T18:30+0300
türkiye
ankara
yol
kapalı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği dolayısıyla saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.Bu kapsamda, İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişi olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/yargitay-karari-kredi-borcunu-odeyemeyen-emeklilerin-maasi-haczedilemez-1088290095.html
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ankara'da yol durumu, ankara'da kapalı yollar, ankara yol
ankara'da yol durumu, ankara'da kapalı yollar, ankara yol
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği dolayısıyla saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Bu kapsamda, İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişi olmayacak.