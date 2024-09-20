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'Türk Escobar' olarak tanınan Urfi Çetinkaya, cezaevinde hayatını kaybetti
'Türk Escobar' olarak tanınan Urfi Çetinkaya, cezaevinde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevinde olan ve Türk Escobar olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T13:07+0300
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türkiye
urfi çetinkaya
uyuşturucu kaçakçılığı
öldü
cezaevi
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Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya kaldığı cezaevinde yaşamını yitirdi. 37 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştiÇetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.Mal varlıklarına el konulmuştuSoruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230412/kirmizi-bultenle-aranirken-istanbulda-yakalanan-urfi-cetinkaya-cezaevine-gonderildi-1069595400.html
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urfi çetinkaya, uyuşturucu kaçakçılığı, öldü, cezaevi
urfi çetinkaya, uyuşturucu kaçakçılığı, öldü, cezaevi

'Türk Escobar' olarak tanınan Urfi Çetinkaya, cezaevinde hayatını kaybetti

13:07 20.09.2024 (güncellendi: 13:10 20.09.2024)
© AAUyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevinde olan ve Türk Escobar olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi
Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya kaldığı cezaevinde yaşamını yitirdi.

37 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
TÜRKİYE
Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, cezaevine gönderildi
12 Nisan 2023, 21:24
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