https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kadin-zannettigi-sevgilisi-erkek-cikti-1-milyon-400-bin-tl-dolandirildi-1088258910.html

Kadın zannettiği sevgilisi erkek çıktı: 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı

Kadın zannettiği sevgilisi erkek çıktı: 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı

Sputnik Türkiye

Esra Erol'da programına katılan Okan isimli genç adam, 1 yıldır sosyal medyada görüştüğü ve evlenmeyi düşündüğü kadına 1 milyon 400 bin lira yolladığını ancak... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T18:57+0300

2024-09-20T18:57+0300

2024-09-20T18:57+0300

türkiye

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program

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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Esra Erol'da Okan isimli genç, 1 milyon 400 bin TL para verdiği sevgilisinin canlı yayında kadın değil erkek olduğunu öğrendi.Esra Erol'da programına katılan Okan isimli adam internetten 1 yıldır görüştüğü kadına 1 milyon 400 bin lira para gönderdiğini ancak sevdiği kadına ulaşamadığını canlı yayında açıkladı. Sadece telefon üzerinden görüştükleri sevgilisini merak eden genç adam Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol tarafından bulunan Okan'ın sevgilisi Aslı E. aslında Murat K. isimli bir erkek çıktı. Durumu canlı yayında öğrenen Okan "Kolay güvenen bir insan değilim. Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana 'Adam gibi adamsın.' diyordu" diyerek şaşkınlığını anlattı. Şahsın Aslı E. ismini ve başkasının fotoğrafını kullandığı tespit edildi.'Aslı diye biri yok'Esra Erol'a bağlanan Murat K. "Aslı Ekinci benim arkadaşım. Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim" dedi.Fotoğraf da başkasının çıktıFotoğrafı kullanılan gerçek kişi ise yayına bağlanarak "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210814/rtuk-uyesinden-esra-erol-ve-muge-anli-cikisi-kaldirilmasi-yonunde-hazirlik-yok-1048025808.html

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