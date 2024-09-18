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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/suc-orgutu-lideri-baris-boyun-iddianamesi-tamamlandi-4-kez-muebbet-ve-349-yila-kadar-hapsi-istendi-1088168876.html
Suç örgütü lideri Barış Boyun iddianamesi tamamlandı: 4 kez müebbet ve 349 yıla kadar hapsi istendi
Suç örgütü lideri Barış Boyun iddianamesi tamamlandı: 4 kez müebbet ve 349 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Silahlı suç örgütü lideri olan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun iddianamesi tamamlandı. İddianamede örgütün karşılarında duranları öldürdüğü ya da... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:53+0300
2024-09-18T14:53+0300
türkiye
barış boyun
organize suç örgütü
suç örgütü
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069848186_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ef178ade0fd2fd942b49d66f536e7ee.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 8 kişi ‘maktul', aralarında Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da bulunduğu 136 kişi ‘müşteki', 6 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve aralarında örgütün lideri olduğu değerlendirilen Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.Ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla...İddianamede, Barış Boyun'un örgütün lideri olduğu belirtilirken, örgüt yöneticilerinin Boyun'un korkutucu gücünden faydalandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheli örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri kaydedildi.Boyun'un işlediği suçlar nedeniyle kaçtığı İtalya'ya yakalandığı ve cezaevine konulduğunun belirtildiği iddianamede, Boyun'un 'işleri' üç mektup yazarak örgüt üyelerine bıraktığı da yer aldı. İstanbul'un sefiri, sokakların hakimiÖrgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıklarının belirtildiği iddianamede, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek ‘'İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek' gibi mottolar kullanarak aynı zamanda örgüt lideri ve yöneticilerini etiketlemek suretiyle kara propaganda yaptıkları anlatıldı. Bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli kesimleri etkiledikleri belirtilirken, özellikle de doğal afetleri bahane ederek, suçtan elde ettikleri gelirle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair bolca paylaşım yaparak insanların maneviyatını sömürdükleri vurgulandı. Gençleri 'kamikaze dronu' gibi kullandılarİddianamede, örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi. Ayrıca, bu gençlerin adeta ülke içerisinde ‘Kamikaze Dronu' gibi kullanıldığı, söz konusu örgütünde küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü ve büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü, örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları kaydedildi.Dilan ve Engin Polat'ın işyerlerini de kurşunlattıÖrgütün özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinin örgütün maddi geliri olarak kullandığının belirtildiği iddianamede, Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezine motosikletli iki şahıs tarafından 2023 Ekim'de uzun namlulu silahlarla, aynı ay Engin Polat For Men isimli iş yerine kasklı bir şahsın tabanca ile ateş ettiği, bu saldırıları gerçekleştirenlerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi. Ayrıca, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu, örgütünün korkutucu gücünden yararlanıldığı da belirtildi.İddianamede bütün suçlar sıralandıHazırlanan iddianamede örgüt lideri Boyun'un, ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama', ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 4 kişiye karşı ‘kasten öldürme', ‘birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit', ‘mala zarar verme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Öte yandan diğer şüphelilerin ise benzer suçlardan 13 yıldan 349 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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barış boyun, organize suç örgütü, suç örgütü, iddianame
barış boyun, organize suç örgütü, suç örgütü, iddianame

Suç örgütü lideri Barış Boyun iddianamesi tamamlandı: 4 kez müebbet ve 349 yıla kadar hapsi istendi

14:53 18.09.2024
© İHAHakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA
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Silahlı suç örgütü lideri olan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun iddianamesi tamamlandı. İddianamede örgütün karşılarında duranları öldürdüğü ya da kendi saflarına çektiği, böylece ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacında oldukları aktarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 8 kişi ‘maktul', aralarında Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da bulunduğu 136 kişi ‘müşteki', 6 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve aralarında örgütün lideri olduğu değerlendirilen Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla...

İddianamede, Barış Boyun'un örgütün lideri olduğu belirtilirken, örgüt yöneticilerinin Boyun'un korkutucu gücünden faydalandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheli örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri kaydedildi.

Boyun'un işlediği suçlar nedeniyle kaçtığı İtalya'ya yakalandığı ve cezaevine konulduğunun belirtildiği iddianamede, Boyun'un 'işleri' üç mektup yazarak örgüt üyelerine bıraktığı da yer aldı.

İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi

Örgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıklarının belirtildiği iddianamede, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek ‘'İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek' gibi mottolar kullanarak aynı zamanda örgüt lideri ve yöneticilerini etiketlemek suretiyle kara propaganda yaptıkları anlatıldı.
Bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli kesimleri etkiledikleri belirtilirken, özellikle de doğal afetleri bahane ederek, suçtan elde ettikleri gelirle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair bolca paylaşım yaparak insanların maneviyatını sömürdükleri vurgulandı.

Gençleri 'kamikaze dronu' gibi kullandılar

İddianamede, örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi.
Ayrıca, bu gençlerin adeta ülke içerisinde ‘Kamikaze Dronu' gibi kullanıldığı, söz konusu örgütünde küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü ve büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü, örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları kaydedildi.

Dilan ve Engin Polat'ın işyerlerini de kurşunlattı

Örgütün özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinin örgütün maddi geliri olarak kullandığının belirtildiği iddianamede, Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezine motosikletli iki şahıs tarafından 2023 Ekim'de uzun namlulu silahlarla, aynı ay Engin Polat For Men isimli iş yerine kasklı bir şahsın tabanca ile ateş ettiği, bu saldırıları gerçekleştirenlerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi.
Ayrıca, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu, örgütünün korkutucu gücünden yararlanıldığı da belirtildi.

İddianamede bütün suçlar sıralandı

Hazırlanan iddianamede örgüt lideri Boyun'un, ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama', ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 4 kişiye karşı ‘kasten öldürme', ‘birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit', ‘mala zarar verme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Öte yandan diğer şüphelilerin ise benzer suçlardan 13 yıldan 349 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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Dilan Polat mahkemede fenalık geçirdi
25 Haziran , 12:10
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