https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-kapatildi-1088158179.html

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T11:15+0300

2024-09-18T11:15+0300

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türkiye

gemi

istanbul boğazı

istanbul boğazı

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İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-kapatildi-1088158179.html

türkiye

istanbul boğazı

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gemi, istanbul boğazı, istanbul boğazı