https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-kapatildi-1088158179.html
İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T11:15+0300
2024-09-18T11:15+0300
2024-09-18T12:16+0300
türkiye
gemi
istanbul boğazı
istanbul boğazı
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İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-kapatildi-1088158179.html
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gemi, istanbul boğazı, istanbul boğazı
gemi, istanbul boğazı, istanbul boğazı
İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
11:15 18.09.2024 (güncellendi: 12:16 18.09.2024)
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.