https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hem-filistine-destek-hem-de-bati-ile-iliskiler-guney-afrikanin-soykirim-davasindaki-durusu-neden-1088112108.html

Hem Filistin'e destek hem de Batı ile ilişkiler: Güney Afrika'nın soykırım davasındaki duruşu neden önemli?

Hem Filistin'e destek hem de Batı ile ilişkiler: Güney Afrika'nın soykırım davasındaki duruşu neden önemli?

Sputnik Türkiye

Güney Afrika hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasının devamı için başvuruda bulunacağını bildirmesi neden önemli?.. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T17:17+0300

2024-09-18T17:17+0300

2024-09-18T17:17+0300

güney afrika

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israil

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Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasının devamı için başvuruda bulunacağını bildirdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırım davasının devam etmesi için UAD'ye dilekçe sunulacağı belirtilerek, "Güney Afrika, İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için gerçekleri, somut delil ve kanıtları sunmayı amaçlıyor" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Bu dava, mahkeme bir karar verene kadar devam edecektir. Dava devam ederken İsrail'in, mahkemenin bugüne kadar verdiği geçici emirlere uyacağını umuyoruz." ifadesine yer verildi. Peki Güney Afrika neden Orta Doğu'ya müdahil oluyor? Güney Afrika-İsrail-Filistin ilişkisinin temeli neye dayanıyor? Gerilim günümüze kadar nasıl tırmandı? Afrika Çalışmaları Merkezi Direktörü Mustafa Uzun Sputnik'e anlattı.Güney Afrika'nın İsrail-Filistin ile tarihsel bağları ve Apartheid rejimiGüney Afrika'nın Apartheid dönemi, ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin en somut örneklerinden biriyken İsrail’in, Apartheid dönemindeki Güney Afrika rejimine silah tedarik etmesi ve askeri destek sağlaması, iki ülke arasında güçlü bir bağ kurmuştu. Nelson Mandela, Filistinlilerin özgürlüğünü, Güney Afrika halkının özgürlüğüyle özdeşleştiriyordu. Apartheid karşıtı mücadelesinde, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları da kendi mücadelesinin bir parçası olarak görüyordu.'Afrika'nın motivasyonunu kendi yakın tarihine bakarak açıkça görebiliriz'Afrika Çalışmaları Merkezi Direktörü Mustafa Uzun Güney Afrika'nın İsrail ve Filistin konusundaki hassasiyetini "Motivasyonlarını kendi yakın tarihine bakarak açıkça görebiliriz" diyerek şunları kaydetti:'Güney Afrika'nın apartheid geçmişi bugün de ülkenin duruşunu netleştiren en önemli politikadır'Uzun, Güney Afrika'nın apartheid geçmişi ile bugün İsrail’in Filistin’de yaptıklarının çok benzer olduğunu söylerken şunları da ekledi; Güney Afrika’da bir süre yaşamış ve oradaki ırk ayrımcılığının korkunç kalıntılarını deneyimlemiş biri olarak ifade ediyorum, bugün İsrail’in Filistin’de yaptıkları ile Güney Afrika'nın apartheid geçmişi çok benzer. Üstelik apartheid rejiminin en büyük destekçisi de İsrail’di. Güney Afrikalılar, topraklarının işgal edilmesi, yerleşim politikaları, ayrımcılık, ikinci sınıf vatandaşlık ve insan hakları ihlalleri konusunda İsrail’in aperkeid rejimi ile olan inanılmaz benzerliği nedeniyle Filistin’in yanında duruyorlar.Güney Afrika'nın soykırım davasının etkileriGüney Afrika'nın ekonomik eşitsizlikler ve sosyal sorunlarla mücadele eden bir ülke olarak uluslararası alanda önemli bir dava açmak, hükümete iç politikada güçlü bir duruş sergilediklerini gösterdi. Güney Afrika'nın Filistin davasında aktif rol alması uluslararası ilişkilerdeki stratejik yönelimlerini yansıttı. Böylece hükümet sadece iç politika değil, uluslararası hukukun ve insan haklarının savunulmasında da etkili bir rol oynayarak Mandela'nın ideallerini sürdürmüştür. 'Güney Afrika, Filistin yanlısı pozisyonunu insan haklarına dayalı bir ilke olarak savunup apartheid geçmişine vurgu yapıyor'Araştırmacı Yazar Mustafa Uzun, Güney Afrika'nın diplomatik ilişkilerinde nasıl bir denge kurmasını şu sözlerle açıkladı: 'Bu sayede Afrika’daki diğer devletleri de İsrail’e karşı cesaretlendiriyorlar'Afrika Çalışmaları Merkezi Direktörü Mustafa Uzun İsrail-Filistin çatışması üzerindeki diplomatik politikasını şöyle açıklıyor; Güney Afrika hükümetinin İsrail-Filistin çatışması üzerindeki diplomatik politikası İsrail’in haksız işgaline karşı koyma, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çıkmasını talep etmek üzerine kurulu. Bunu yaparken Filistin’e ve bağımsızlık mücadelesine açık destek veriyorlar. Bu arada İsrail ile diplomatik ilişkilerini de alabildiğine sınırlandırıyorlar ve Afrika’daki diğer devletleri de İsrail’e karşı cesaretlendiriyorlar.'Kamuoyu da hükümetin tavrını onaylıyor'Uzun, kamuoyunun büyük oranda hükümetin tavrını onayladığını belirtip "Muhalefet partileri çok daha ileri seviyede bir dayanışma taahhüdünde bulunuyorlar. Bu dayanışma hem siyasi arenada hem de sivil toplum düzeyinde yaygındır. Mandela’nın Filistin davasına verdiği destek Güney Afrika kamuoyunda ve siyasetinde hala çok güçlü bir etkiye neden oluyor. Ülkedeki müslümanların büyük etkisi de bundan pay sahibidir" diyerek sözlerini noktaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/guney-afrika-cumhuriyeti-disisleri-bakani-israil-ordusunda-gorev-yapan-vatandaslarimiz-tutuklanacak-1081664698.html

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