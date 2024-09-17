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Vanlı genç kız Güney Kore'ye gelin oldu
Vanlı genç kız Güney Kore'ye gelin oldu
Sputnik Türkiye
Van'ın Erciş ilçesinden yüksek lisans için Güney Kore'ye giden Muazzez İşleyen, tanıştığı Jong Wook Park ile evlenmeye karar verdi. Genç çift ilçede görkemli... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:45+0300
2024-09-17T12:45+0300
türkiye
van
güney kore
gelin
damat
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Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Muazzez İşleyen (26), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Genç kız burada Jong Wook Park (27) isimli Güney Koreli üniversite öğrencisi ile tanıştı. Daha önce İslamiyet ile ilgili araştırmalar yapan J. Wook Park, İşleyen'den Müslümanlık hakkında bilgiler aldı. İki genç tanışarak arkadaş olduktan bir süre sonra evlilik kararı aldı. Koreli genç, kız arkadaşının Erciş'te yaşayan ailesini ziyaret etti. İlk başta evliliğe karşı çıkan İşleyen Ailesi, bu ziyaret sonrası kızları Muazzez'in J. Wook Park ile evlenmesine razı oldu. Müslüman olarak Muhammet Mustafa ismini alan Jong Wook Park ile Muazzez İşleyen, ilçede görkemli bir törenle nişanlandı. Nişandan sonra Güney Kore'ye hareket eden çiftin düğünü ise orada yapacakları öğrenildi. Muazzez İşleyen, "Ben Güney Kore'ye üniversite okumaya gittim, üniversite okuduğum sırada eşim de Güney Kore'de üniversite okuyordu. Bu sırada arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Daha sonra ailelerimizle konuştuk ve evlenmeye karar verdik. Aslında ilk zamanlarda zor oldu, çünkü farklı biri olduğu için ailem tarafından ve akrabalarım tarafından tuhaf karşılanacağı görünüyordu. Fakat Türkiye'ye geldiğinde ailem onu çok sevdi ve annesi de buraya geldi. Bu şekilde ailelerimizi birleştirdik ve biz Türkiye'de kına ve nişan yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz" dedi.Güney Koreli damat ise, Muazzez'i, Türkiye'yi ve ailesini çok sevdiğini söyleyerek, "Herkese teşekkür ederim" dedi.Gelinin kardeşi Fırat İşleyen, "Wook başka bir dine inanıyordu. Ablamla tanıştıktan sonra ablamın sayesinde Müslüman oluyor. Ondan sonra bizimle tanıştı. Erciş'e gelmek istediklerini söylediler, biz de kabul ettik geldiler. Şu an düğünümüzü yapıyoruz" dedi.
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van, güney kore, gelin, damat, yüksek lisans
van, güney kore, gelin, damat, yüksek lisans

Vanlı genç kız Güney Kore'ye gelin oldu

12:45 17.09.2024
© AAVanlı genç kız Güney Kore'ye gelin oldu
Vanlı genç kız Güney Kore'ye gelin oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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Van'ın Erciş ilçesinden yüksek lisans için Güney Kore'ye giden Muazzez İşleyen, tanıştığı Jong Wook Park ile evlenmeye karar verdi. Genç çift ilçede görkemli bir törenle nişanlandı.
Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Muazzez İşleyen (26), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için Güney Kore'ye gitti.
Genç kız burada Jong Wook Park (27) isimli Güney Koreli üniversite öğrencisi ile tanıştı. Daha önce İslamiyet ile ilgili araştırmalar yapan J. Wook Park, İşleyen'den Müslümanlık hakkında bilgiler aldı. İki genç tanışarak arkadaş olduktan bir süre sonra evlilik kararı aldı. Koreli genç, kız arkadaşının Erciş'te yaşayan ailesini ziyaret etti.
İlk başta evliliğe karşı çıkan İşleyen Ailesi, bu ziyaret sonrası kızları Muazzez'in J. Wook Park ile evlenmesine razı oldu. Müslüman olarak Muhammet Mustafa ismini alan Jong Wook Park ile Muazzez İşleyen, ilçede görkemli bir törenle nişanlandı. Nişandan sonra Güney Kore'ye hareket eden çiftin düğünü ise orada yapacakları öğrenildi. Muazzez İşleyen, "Ben Güney Kore'ye üniversite okumaya gittim, üniversite okuduğum sırada eşim de Güney Kore'de üniversite okuyordu. Bu sırada arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Daha sonra ailelerimizle konuştuk ve evlenmeye karar verdik. Aslında ilk zamanlarda zor oldu, çünkü farklı biri olduğu için ailem tarafından ve akrabalarım tarafından tuhaf karşılanacağı görünüyordu. Fakat Türkiye'ye geldiğinde ailem onu çok sevdi ve annesi de buraya geldi. Bu şekilde ailelerimizi birleştirdik ve biz Türkiye'de kına ve nişan yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz" dedi.
Güney Koreli damat ise, Muazzez'i, Türkiye'yi ve ailesini çok sevdiğini söyleyerek, "Herkese teşekkür ederim" dedi.
Gelinin kardeşi Fırat İşleyen, "Wook başka bir dine inanıyordu. Ablamla tanıştıktan sonra ablamın sayesinde Müslüman oluyor. Ondan sonra bizimle tanıştı. Erciş'e gelmek istediklerini söylediler, biz de kabul ettik geldiler. Şu an düğünümüzü yapıyoruz" dedi.
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