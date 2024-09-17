https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kredi-kartina-limit-ayari-geliyor-taksit-sinirlamasi-gelecek-mi-1088107237.html

Kredi kartına limit ayarı geliyor: Taksit sınırlaması gelecek mi?

Kredi kartına limit ayarı geliyor: Taksit sınırlaması gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda geldi. Son açıklanan Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerinin gerçek... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T09:43+0300

2024-09-17T09:43+0300

2024-09-17T09:43+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

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Yıl içerisinde kredi kartlarına bir limit sınırlaması getirilebileceğine ilişkin beklentiler kamuoyunda paylaşılmıştı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.Bu durum harcamaları artırırken, enflasyonla mücadele noktasında olumsuz etki yaratıyordu.Kredi kartlarına limit mi geliyor?Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da yer aldı.Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.Peki kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Kişilerin SGK üzerinden geliri tespit edilip buna göre yeni bir limit mi tahsis edilecek? Kredi kartı faizleri daha da yükselir mi? İlerleyen süreçte bir taksit sınırlaması bekleniyor mu?Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?'Otomatik limit artırımını durdurun'Kredi kartı faizleri yükselir mi?Taksit sınırlaması gelir mi?

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