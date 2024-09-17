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Kredi kartına limit ayarı geliyor: Taksit sınırlaması gelecek mi?
Kredi kartına limit ayarı geliyor: Taksit sınırlaması gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda geldi. Son açıklanan Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerinin gerçek... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:43+0300
2024-09-17T09:43+0300
ekonomi
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Yıl içerisinde kredi kartlarına bir limit sınırlaması getirilebileceğine ilişkin beklentiler kamuoyunda paylaşılmıştı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.Bu durum harcamaları artırırken, enflasyonla mücadele noktasında olumsuz etki yaratıyordu.Kredi kartlarına limit mi geliyor?Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da yer aldı.Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.Peki kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Kişilerin SGK üzerinden geliri tespit edilip buna göre yeni bir limit mi tahsis edilecek? Kredi kartı faizleri daha da yükselir mi? İlerleyen süreçte bir taksit sınırlaması bekleniyor mu?Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?'Otomatik limit artırımını durdurun'Kredi kartı faizleri yükselir mi?Taksit sınırlaması gelir mi?
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Kredi kartına limit ayarı geliyor: Taksit sınırlaması gelecek mi?

09:43 17.09.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA / DAN PELED
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Kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda geldi. Son açıklanan Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifadesine yer verildi. Peki düzenleme nasıl olacak?
Yıl içerisinde kredi kartlarına bir limit sınırlaması getirilebileceğine ilişkin beklentiler kamuoyunda paylaşılmıştı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.
Bu durum harcamaları artırırken, enflasyonla mücadele noktasında olumsuz etki yaratıyordu.

Kredi kartlarına limit mi geliyor?

Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da yer aldı.
Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.
Peki kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Kişilerin SGK üzerinden geliri tespit edilip buna göre yeni bir limit mi tahsis edilecek? Kredi kartı faizleri daha da yükselir mi? İlerleyen süreçte bir taksit sınırlaması bekleniyor mu?
Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Şu an itibarıyla kişilerin aylık gelirinin 4 katı oranında bir kredi kartı limiti tahsis edilmesi söz konusu ancak bankalar buna bakmaksızın kişilerin hesabına giren-çıkan para üzerinden bir limit tahsis ediyor. Yani 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin 500 bin TL kredi kartı limiti olabiliyor. Yeni dönemde kişinin elde ettiği gelir üzerinden bir limit hesaplaması yapılacak. Maalesef kişilerin kayıt dışı gelirleri olabiliyor. Bu da kişilerin banka hesaplarına giren ve çıkan para üzerinden bankaların tespitinde. Aslında bunlar kayıt altına alınır ve kişilerin gerçek geliri tespit edilirse bunun üzerinden bir kredi kartı limiti tahsisi olabilir."

Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?

SGK üzerinden gelir tespit edilmesi durumu da gerçeği yansıtmayabilir. SGK’da emeklilik primlerinin daha düşük yatırılması, sigorta primlerinin daha düşük yatırılması için maaşlar çok daha düşük gösterilebiliyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin SGK üzerinden bir çalışma doğruyu vermez. Ancak kişilerin kayıt dışı altındaki gelirleri kayıt içine alınırsa bu yapılabilir. Şu anda bankalar kredi kartı limitlerini kişilerin gelirlerine göre belirliyor ancak kişilerin hesaplarına giren-çıkan para üzerinden de bir belirleme yapılıyor. Bu parametreler üzerinden bir kart limiti oluşturuluyor.

'Otomatik limit artırımını durdurun'

Vatandaşlar otomatik limit artışına izin vermemelidir. Otomatik artırıma izin verip vermeme vatandaşların kendi elinde. İnternet bankacılığı üzerinden otomatik limit artışı kapatılırsa ilerleyen süreçte limit artışı gerçekleşmez. Eğer kendilerinden habersiz bir limit artışı olduysa banka aranıp iptal edilmesi söz konusu olabilir. Artık kredi kartı limitleri yüksek ve maaşlar düşük kaldığı için vatandaşlar borçlarını çeviremez hale getiriyor, sadece asgari borcunu ödüyor. O yüzden kişiler limit artırımı olursa buna karşı çıkmalıdır.

Kredi kartı faizleri yükselir mi?

Kredi kartı faizleri yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında. Gecikme faizleri de yüzde 5’ler civarında. Kredi kartı faizleri bu noktadan sonra daha fazla yükselmez. Şu anda kredi kartı faizlerine bir düzenleme söz konusu değil.

Taksit sınırlaması gelir mi?

Kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlaması geleceğini düşünüyorum. Aşırı ısınan bir ekonomi vardı ve hizmet sektöründe yüksek seyreden bir enflasyon vardı. Bunlarla ilgili önlemler alındı. Kredi kartlarına tekrardan bir düzenlemeye ilişkin limit sınırlaması getirilebilir. Burada kişilerin gerçek gelirinin ölçülmesi önemli. Taksit sınırlamasıyla ilgili kişilerin kredi kartı taksitlerinin bazı sektörlerde sınırlanabildiğini beyaz eşya ve elektronikte görmüştük. Şu anda tatil sezonu bittiği hizmet sektöründe bir kredi kartı sınırlaması beklemiyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşmak adına yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sene sonu itibarıyla olabilir diye düşünüyorum.”
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