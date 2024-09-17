https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/irem-sakin-aci-gunu-babasini-kaybetti-1088102856.html

İrem Sak'ın acı günü: Babasını kaybetti

İrem Sak'ın acı günü: Babasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu İrem Sak, babası Dr. Şemsettin Sak’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Sivas'ta hekimlik yapan Dr. Sak, mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T06:58+0300

2024-09-17T06:58+0300

2024-09-17T06:58+0300

irem sak

yaşam

ölü

şemsettin sak

mide

mide

mide kanaması

ölüm

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak baba acısıyla sarsıldı. Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.Mide kanaması nedir? Ölüme yol açar mı? Tehlikeleri nelerdir?Mide kanaması, sindirim sisteminin üst kısmında yer alan mide veya ince bağırsakta meydana gelen iç kanama türüdür. Bu durum, mide zarının hasar görmesi ya da mide ülseri gibi sağlık sorunları nedeniyle oluşabilir. Mide kanaması, erken teşhis edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir.Mide kanaması neden olur?Mide kanaması genellikle ülser, gastrit, aşırı alkol tüketimi, nonsteroid antienflamatuvar ilaçların (NSAID) uzun süreli kullanımı ya da mide tümörlerinden kaynaklanır. Ayrıca, stres, sigara kullanımı ve yanlış beslenme de mide kanamasına yol açan diğer faktörlerdir.Belirtiler nelerdir?Mide kanamasının başlıca belirtileri şunlardır:Bu belirtileri yaşayan kişilerin acilen bir sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşır.Mide kanaması ölüme yol açar mı?Mide kanaması, zamanında müdahale edilmezse hayatı tehdit eden bir durum haline gelebilir. Şiddetli kan kaybı, organ yetmezliğine ve sonunda ölüme yol açabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir. Cerrahi müdahale veya endoskopi ile kanamanın kaynağı bulunup tedavi edilebilir.Tehlikeleri nelerdir?Mide kanaması sadece iç kanama nedeniyle değil, aynı zamanda vücutta ani kan kaybına yol açarak şok durumuna neden olabilir. Bu da beyin ve kalp gibi hayati organlara yeterli kan akışının sağlanamamasına ve organ yetmezliğine yol açabilir. Uzun vadede ise kanamanın tekrarlama riski yüksek olabilir, bu yüzden tedavi sonrası takip gereklidir.

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