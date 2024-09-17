https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/amini-icin-protestolar-devam-ederken-pezeskiyan-ahlak-polisi-kimseyi-rahatsiz-etmeyecek-dedi-1088111269.html

Amini için protestolar devam ederken Pezeşkiyan, 'Ahlak polisi kimseyi rahatsız etmeyecek' dedi

Amini için protestolar devam ederken Pezeşkiyan, 'Ahlak polisi kimseyi rahatsız etmeyecek' dedi

Sputnik Türkiye

İran'da kadınlar Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde sokaklarda protestolarına devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düzenlediği basın... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T10:31+0300

2024-09-17T10:31+0300

2024-09-17T10:31+0300

dünya

iran

protesto

protesto gösterisi

mahsa emini

mesud pizişkiyan

mesud pezeşkiyan

birleşmiş milletler (bm)

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İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke içinde ahlak polislerinin kadınları zorunlu başörtüsü takmaları konusunda 'rahatsız edemeyeceklerini' söyledi.Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a soru sormak için gelen bir kadın muhabir program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söyledi. Pezeşkiyan kadın muhabirin ifadelerine karşı "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından polis gözetimindeyken ölümünün ikinci yıldönümünde ülke çapında protestolar tekrardan tetiklendi.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 'İran hükümeti o dönemden bu yana kadın haklarını bastırmak ve protestoların son kalıntılarını ezmek için çabalarını yoğunlaştırdığını' söylese de Pazartesi günü yaptığı konuşmasında Pezeşkiyan, 'ahlak polisinin artık kadınları sokaklarda rahatsız etmemesi gerektiğini' söyledi.Mahsa Emini kimdir?Mahsa Amini, 22 yaşındayken kaldırıldığı Tahran kentindeki bir hastanede 16 Eylül 2022 tarihinde öldü. İran hükümetinin görevlendirdiği irşat devriyesi tarafından uygun bir şekilde başörtüsü takmadığı iddiasıyla tutuklanmış ve bir polis karakolunda kalp krizi geçirerek hastaneye nakledilmeden önce komaya girdiği bildirilmişti.Emini ile birlikte gözaltına alınan birçok görgü tanığı, Emini'nin ciddi bir şekilde dövüldüğünü ve polis vahşeti sonucu öldürüldüğünü iddia etmişlerdi. Bu iddialar İran yetkililerince reddedilmiş, polis vahşeti iddiaları ve tıbbi bilgilerin bazı kişilere sızdırılmasıyla Emini'nin tutuklanmasının ardından aldığı kafa travmaları nedeniyle beyin kanaması veya felç geçirdiğine dair bulgular bulunduğu iddia edilmişti.Ölümünün ikinci yılında protestolar devam ediyorMahsa Emini'nin ölümünün ardından ikinci yıldönümünde İran'lı kadınlar sokaklarda protesto yapmaya devam ediyor. Kadınlardan bazıları sosyal medyadaki gönderilerinin bile kontrol altında olduğunu, internetlerinin birçok kez kapatıldığını hatta telefonları hacklemek ve insanların verilerine erişmek için kimlik avına başladıklarını iddia ediyor.Emini'nin ölümü, 2009'dan bu yana en büyük İran protestolarını tetikledi. Bazı kadın eylemciler protestolar sırasında başörtülerini açtı, bazıları saçlarını kesti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html

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mahsa amini, mahsa emini, iran prostesto