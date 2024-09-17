https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/amini-icin-protestolar-devam-ederken-pezeskiyan-ahlak-polisi-kimseyi-rahatsiz-etmeyecek-dedi-1088111269.html
Amini için protestolar devam ederken Pezeşkiyan, 'Ahlak polisi kimseyi rahatsız etmeyecek' dedi
Amini için protestolar devam ederken Pezeşkiyan, 'Ahlak polisi kimseyi rahatsız etmeyecek' dedi
Sputnik Türkiye
İran'da kadınlar Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde sokaklarda protestolarına devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düzenlediği basın... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:31+0300
2024-09-17T10:31+0300
2024-09-17T10:31+0300
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mahsa emini
mesud pizişkiyan
mesud pezeşkiyan
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İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke içinde ahlak polislerinin kadınları zorunlu başörtüsü takmaları konusunda 'rahatsız edemeyeceklerini' söyledi.Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a soru sormak için gelen bir kadın muhabir program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söyledi. Pezeşkiyan kadın muhabirin ifadelerine karşı "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından polis gözetimindeyken ölümünün ikinci yıldönümünde ülke çapında protestolar tekrardan tetiklendi.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 'İran hükümeti o dönemden bu yana kadın haklarını bastırmak ve protestoların son kalıntılarını ezmek için çabalarını yoğunlaştırdığını' söylese de Pazartesi günü yaptığı konuşmasında Pezeşkiyan, 'ahlak polisinin artık kadınları sokaklarda rahatsız etmemesi gerektiğini' söyledi.Mahsa Emini kimdir?Mahsa Amini, 22 yaşındayken kaldırıldığı Tahran kentindeki bir hastanede 16 Eylül 2022 tarihinde öldü. İran hükümetinin görevlendirdiği irşat devriyesi tarafından uygun bir şekilde başörtüsü takmadığı iddiasıyla tutuklanmış ve bir polis karakolunda kalp krizi geçirerek hastaneye nakledilmeden önce komaya girdiği bildirilmişti.Emini ile birlikte gözaltına alınan birçok görgü tanığı, Emini'nin ciddi bir şekilde dövüldüğünü ve polis vahşeti sonucu öldürüldüğünü iddia etmişlerdi. Bu iddialar İran yetkililerince reddedilmiş, polis vahşeti iddiaları ve tıbbi bilgilerin bazı kişilere sızdırılmasıyla Emini'nin tutuklanmasının ardından aldığı kafa travmaları nedeniyle beyin kanaması veya felç geçirdiğine dair bulgular bulunduğu iddia edilmişti.Ölümünün ikinci yılında protestolar devam ediyorMahsa Emini'nin ölümünün ardından ikinci yıldönümünde İran'lı kadınlar sokaklarda protesto yapmaya devam ediyor. Kadınlardan bazıları sosyal medyadaki gönderilerinin bile kontrol altında olduğunu, internetlerinin birçok kez kapatıldığını hatta telefonları hacklemek ve insanların verilerine erişmek için kimlik avına başladıklarını iddia ediyor.Emini'nin ölümü, 2009'dan bu yana en büyük İran protestolarını tetikledi. Bazı kadın eylemciler protestolar sırasında başörtülerini açtı, bazıları saçlarını kesti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html
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mahsa amini, mahsa emini, iran prostesto
mahsa amini, mahsa emini, iran prostesto
Amini için protestolar devam ederken Pezeşkiyan, 'Ahlak polisi kimseyi rahatsız etmeyecek' dedi
İran'da kadınlar Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde sokaklarda protestolarına devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düzenlediği basın toplantısında bir kadın muhabirin ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını duyunca; 'İrşat devriyesi sizi rahatsız etmemeli' diyerek konuyu takip edeceğini söyledi.
İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke içinde ahlak polislerinin kadınları zorunlu başörtüsü takmaları konusunda 'rahatsız edemeyeceklerini' söyledi.
Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a soru sormak için gelen bir kadın muhabir program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söyledi. Pezeşkiyan kadın muhabirin ifadelerine karşı "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.
22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından polis gözetimindeyken ölümünün ikinci yıldönümünde ülke çapında protestolar tekrardan tetiklendi.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 'İran hükümeti o dönemden bu yana kadın haklarını bastırmak ve protestoların son kalıntılarını ezmek için çabalarını yoğunlaştırdığını' söylese de Pazartesi günü yaptığı konuşmasında Pezeşkiyan, 'ahlak polisinin artık kadınları sokaklarda rahatsız etmemesi gerektiğini' söyledi.
Mahsa Amini, 22 yaşındayken kaldırıldığı Tahran kentindeki bir hastanede 16 Eylül 2022 tarihinde öldü. İran hükümetinin görevlendirdiği irşat devriyesi tarafından uygun bir şekilde başörtüsü takmadığı iddiasıyla tutuklanmış ve bir polis karakolunda kalp krizi geçirerek hastaneye nakledilmeden önce komaya girdiği bildirilmişti.
Emini ile birlikte gözaltına alınan birçok görgü tanığı, Emini'nin ciddi bir şekilde dövüldüğünü ve polis vahşeti sonucu öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.
Bu iddialar İran yetkililerince reddedilmiş, polis vahşeti iddiaları ve tıbbi bilgilerin bazı kişilere sızdırılmasıyla Emini'nin tutuklanmasının ardından aldığı kafa travmaları nedeniyle beyin kanaması veya felç geçirdiğine dair bulgular bulunduğu iddia edilmişti.
Ölümünün ikinci yılında protestolar devam ediyor
Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ikinci yıldönümünde İran'lı kadınlar sokaklarda protesto yapmaya devam ediyor.
Kadınlardan bazıları sosyal medyadaki gönderilerinin bile kontrol altında olduğunu, internetlerinin birçok kez kapatıldığını hatta telefonları hacklemek ve insanların verilerine erişmek için kimlik avına başladıklarını iddia ediyor.
Emini'nin ölümü, 2009'dan bu yana en büyük İran protestolarını tetikledi. Bazı kadın eylemciler protestolar sırasında başörtülerini açtı, bazıları saçlarını kesti.