https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yuzerek-yunanistana-gecmeye-calisirken-yakalandi-1088054172.html
Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası açıklarında bir yasadışı göçmen, yüzerek Yunanistan'a geçmek isterken sahil güvenlik tarafından yakalandı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:11+0300
2024-09-16T09:11+0300
2024-09-16T09:11+0300
türkiye
aydın
kuşadası
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, suda yüzerken tespit ettikleri yasadışı göçmeni bota çıkartarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yasadışı göçmenin burada işlemleri yapılacak.
türkiye
aydın
kuşadası
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aydın, kuşadası, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
aydın, kuşadası, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
Kuşadası açıklarında bir yasadışı göçmen, yüzerek Yunanistan'a geçmek isterken sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, suda yüzerken tespit ettikleri yasadışı göçmeni bota çıkartarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yasadışı göçmenin burada işlemleri yapılacak.