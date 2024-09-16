https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dugun-salonuna-patlayici-madde-atildi-1088051278.html
Düğün salonuna patlayıcı madde ile saldırı
Düğün salonuna patlayıcı madde ile saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan’da bir düğün salonunun birinci katına patlayıcı madde atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T02:24+0300
2024-09-16T02:24+0300
2024-09-16T02:25+0300
türkiye
düğün
düğün salonu
patlayıcı
patlayıcı madde
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Eyüpsultan’da Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Salonun 2’nci katında düğüne gelenler patlama sonrası kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve salonda uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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düğün, düğün salonu, patlayıcı, patlayıcı madde
düğün, düğün salonu, patlayıcı, patlayıcı madde
Düğün salonuna patlayıcı madde ile saldırı
02:24 16.09.2024 (güncellendi: 02:25 16.09.2024)
İstanbul Eyüpsultan’da bir düğün salonunun birinci katına patlayıcı madde atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Eyüpsultan’da Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.
Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Salonun 2’nci katında düğüne gelenler patlama sonrası kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve salonda uzun süre incelemelerde bulundu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.