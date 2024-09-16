https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dugun-salonuna-patlayici-madde-atildi-1088051278.html

Düğün salonuna patlayıcı madde ile saldırı

Düğün salonuna patlayıcı madde ile saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan’da bir düğün salonunun birinci katına patlayıcı madde atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T02:24+0300

2024-09-16T02:24+0300

2024-09-16T02:25+0300

türkiye

düğün

düğün salonu

patlayıcı

patlayıcı madde

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Eyüpsultan’da Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Salonun 2’nci katında düğüne gelenler patlama sonrası kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve salonda uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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düğün, düğün salonu, patlayıcı, patlayıcı madde