https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cankirida-35-buyuklugunde-deprem-1088094922.html

Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan açıklanan veriye göre sarsıntının yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

çankırı

çankırı valiliği

afad

ankara

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Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/afad-duyurdu-tunceli-de-hissedilen-deprem---1088083900.html

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