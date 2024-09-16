https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cankirida-35-buyuklugunde-deprem-1088094922.html
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan açıklanan veriye göre sarsıntının yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T20:50+0300
2024-09-16T20:50+0300
2024-09-16T20:52+0300
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Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/afad-duyurdu-tunceli-de-hissedilen-deprem---1088083900.html
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çankırı deprem, tunceli deprem, afad deprem, kandilli deprem
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Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem
20:50 16.09.2024 (güncellendi: 20:52 16.09.2024)
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan açıklanan veriye göre sarsıntının yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.