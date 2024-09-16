https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ayhan-bora-kaplan-davasinda-ara-karar-aciklandi-1088080076.html
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanıklı davada mahkeme, 18 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:23+0300
2024-09-16T15:23+0300
2024-09-16T16:03+0300
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ayhan bora kaplan, son dakika
ayhan bora kaplan, son dakika
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
15:23 16.09.2024 (güncellendi: 16:03 16.09.2024)
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanıklı davada mahkeme, 18 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.