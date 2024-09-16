Ahmet Hakan: Erdoğan’ın yaklaşımı, Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte

"Söylediği şuydu Erdoğan’ın: “Masum bir yavruyu alçakça katledenlerin döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adımı atacağız.” Galip Ensraioğlu öyle diyorsa... Ülkenin Cumhurbaşkanı da böyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımı, Galip Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte."