https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahmet-hakan-erdoganin-yaklasimi-ensarioglunun-kabul-edilemez-sapmasini-tuzla-buz-edecek-nitelikte-1088056620.html
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın yaklaşımı, Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın yaklaşımı, Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Narin soruşturmasına yönelik Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarını eleştirdi, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Ahmet Hakan, "Erdoğan’ın yaklaşımı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:46+0300
2024-09-16T09:46+0300
2024-09-16T09:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
narin güran
tülin güran
yüksel güran
galip ensarioğlu
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Narin soruşturmasına ilişkin Galip Ensarioğlu'nun sözlerini hatırlattı ve "AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yaptığı açıklama korkunçtu. Alçakça işlenmiş cinayetin faili olduğu anlaşılan o sosyopat aileyi koruyup kollama çabası içine girmişti. Korkunçtu. Çok korkunçtu." dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın tavrını da hatırlattı ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/cumhurbaskani-erdogan-izinden-gittigimiz-yoluna-hayatimizi-adadigimiz-tek-insan-resulullah-1088025787.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, narin güran, tülin güran, yüksel güran, galip ensarioğlu, ahmet hakan
recep tayyip erdoğan, ak parti, narin güran, tülin güran, yüksel güran, galip ensarioğlu, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın yaklaşımı, Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte
Ahmet Hakan, Narin soruşturmasına yönelik Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarını eleştirdi, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Ahmet Hakan, "Erdoğan’ın yaklaşımı, Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Narin soruşturmasına ilişkin Galip Ensarioğlu'nun sözlerini hatırlattı ve "AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yaptığı açıklama korkunçtu. Alçakça işlenmiş cinayetin faili olduğu anlaşılan o sosyopat aileyi koruyup kollama çabası içine girmişti. Korkunçtu. Çok korkunçtu." dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
Erdoğan'ın tavrını da hatırlattı ve şunları söyledi:
"Söylediği şuydu Erdoğan’ın: “Masum bir yavruyu alçakça katledenlerin döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adımı atacağız.” Galip Ensraioğlu öyle diyorsa... Ülkenin Cumhurbaşkanı da böyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımı, Galip Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte."