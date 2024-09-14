https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kursk-bolgesinde-esir-dusen-103-asker-rusyaya-geri-dondu-1088017335.html
Kursk bölgesinde esir düşen 103 asker Rusya’ya geri döndü
Kursk bölgesinde esir düşen 103 asker Rusya’ya geri döndü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun esir aldığı 103 askerin ülkelerine geri getirildiğini bildirdi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:52+0300
2024-09-14T13:52+0300
2024-09-14T14:09+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
kursk bölgesi
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esir takası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde esir aldığı 103 askeri geri getirdiği ifade edildi.“Müzakere süreci sonucunda 14 Eylül tarihinde Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 103 esir askeri teslim edildi” denilen açıklamada, serbest bırakılan Rus askeri personelinin şu anda Belarus’ta bulunduğu kaydedildi.Açıklamaya göre serbest kalan Rus askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor, kendilerine ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı veriliyor. Askerler daha sonra bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyondan geçmek için başkent Moskova’ya gönderilecek.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin esaretten dönüşünün Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuğu ile gerçekleştiğini de vurguladı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, esir, esir takası, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, esir, esir takası, ukrayna
Kursk bölgesinde esir düşen 103 asker Rusya’ya geri döndü
13:52 14.09.2024 (güncellendi: 14:09 14.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun esir aldığı 103 askerin ülkelerine geri getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde esir aldığı 103 askeri geri getirdiği ifade edildi.
“Müzakere süreci sonucunda 14 Eylül tarihinde Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 103 esir askeri teslim edildi” denilen açıklamada, serbest bırakılan Rus askeri personelinin şu anda Belarus’ta bulunduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre serbest kalan Rus askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor, kendilerine ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı veriliyor. Askerler daha sonra bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyondan geçmek için başkent Moskova’ya gönderilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin esaretten dönüşünün Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuğu ile gerçekleştiğini de vurguladı.