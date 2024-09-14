Endonezya'daki Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü
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Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan Merapi Yanardağı patlayarak lav ve kül püskürttü.
Endonezya'da Magelang kentinde Merapi Yanardağı patladı.
© Dasril Roszandi
Fotoğrafçılar, patlayan yanardağının fotoğraflarını çekmek için yarıştı.
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© Dasril Roszandi
Fotoğrafçılar, patlayan yanardağının fotoğraflarını çekmek için yarıştı.
© Dasril Roszandi
İnanılmaz manzaraların öne çıktığı doğal felaketin görüntüleri ilgi çekti.
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© Dasril Roszandi
İnanılmaz manzaraların öne çıktığı doğal felaketin görüntüleri ilgi çekti.
© Dasril Roszandi
Yanardağ, en yakın köye 4 km uzakta bulunuyor.
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© Dasril Roszandi
Yanardağ, en yakın köye 4 km uzakta bulunuyor.
© Dasril Roszandi
Son zamanda İzlanda ve farklı ülkelerde art arda yanardağların patladığı da dikkat çekiyor.
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© Dasril Roszandi
Son zamanda İzlanda ve farklı ülkelerde art arda yanardağların patladığı da dikkat çekiyor.