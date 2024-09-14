https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abdden-rtye-yonelik-suclamalara-rusyadan-tepki-1088011412.html
ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarına Rusya'dan tepki
ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarına Rusya'dan tepki
Sputnik Türkiye
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Ajansı bünyesindeki Russia Today'e (RT) yönelik suçlamalara Rus yetkililerden tepkiler gecikmedi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T09:50+0300
2024-09-14T09:50+0300
2024-09-14T10:27+0300
dünya
russia today (rt)
abd
suçlama
rusya
tepki
konstantin kosaçev
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev
aleksey juravlev
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, RT’ye yönelik suçlamaları ABD'deki seçim kampanyası ve dış sorunlar aranmaya çalışmasına bağladı. Kosaçev, RT ile yaptığı söyleşide Amerikalı yetkililerin ABD’de ifade özgürlüğünü ‘doğmadan bastırdığını’ belirtti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, ABD’de yaklaşan seçimlerin arka planında Rusya kozunun ciddi bir şekilde oynanmaya başlandığına dikkat çekti.Rus vekil, "Daha önce de RT'nin iki kez ABD'de Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dönemlerde, oylama sonrasında bu uydurmalara dair hiçbir delilin olmadığı ortaya çıkmıştı. Bunlar sadece uydurma ve yalandır. Şimdi (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken açıkça Rus televizyonunu (düşünmesi bile korkutucu) Rusya için çalışmakla suçluyor" vurgusunu yaptı.Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Üyesi Anton Nemkin, ABD'nin Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür kullandığını vurguladı.“ABD bir kez daha kendisinin beyan etmiş olduğu ilkelerin kuyruğuna basıyor. Peki, ya mesele kendi medyaları olunca hakkında bağırıp çağırdıkları ifade özgürlüğü, bilgiyi yayma özgürlüğü ne oldu? Nedense Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür uyguluyorlar" diyen Nemkin, "Ancak ne kadar çabalarsanız çabalayın gerçeği gizleyemezsiniz" diye sözlerini sürdürdü.Bu durumun Rus medya kanallarının ve tanınmış kişilerin YouTube'dan silinmesi örneğiyle kanıtlandığına dikkat çeken Nemkin, sözde ABD'li ortakların RT'nin çalışmalarının kısıtlanması çağrısına yanıt vermesi halinde Washington'a tam bağımlı durumda olduklarını doğrulamış olacaklarını kaydetti.
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russia today (rt), abd, suçlama, rusya, tepki, konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, aleksey juravlev
russia today (rt), abd, suçlama, rusya, tepki, konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, aleksey juravlev
ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarına Rusya'dan tepki
09:50 14.09.2024 (güncellendi: 10:27 14.09.2024)
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Ajansı bünyesindeki Russia Today'e (RT) yönelik suçlamalara Rus yetkililerden tepkiler gecikmedi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, RT’ye yönelik suçlamaları ABD'deki seçim kampanyası ve dış sorunlar aranmaya çalışmasına bağladı. Kosaçev, RT ile yaptığı söyleşide Amerikalı yetkililerin ABD’de ifade özgürlüğünü ‘doğmadan bastırdığını’ belirtti.
Bu, Amerikan sisteminin ayakları çamurdan yapılmış bir dev olduğu anlamına geliyor, zira söz konusu sistem pozisyonların rekabetine, görüşlerin rekabetine, bakış açılarının rekabetine ve analitik sonuçlarına dayanamıyor. Evet, bu ABD için ölümcül bir tehlikedir. Ve hayır, bu bir tehlike değil, tam tersine ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve dünyada olup bitenlere dair bakış açımızı ifade etme özgürlüğü dediğimiz her şey için bir faydadır. ABD ise bu anlamda umutsuzca geride kalmış durumda ve modern dünyanın üzerinde geliştiği ve yaşadığı trendlerle çatışıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, ABD’de yaklaşan seçimlerin arka planında Rusya kozunun ciddi bir şekilde oynanmaya başlandığına dikkat çekti.
Rus vekil, "Daha önce de RT'nin iki kez ABD'de Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dönemlerde, oylama sonrasında bu uydurmalara dair hiçbir delilin olmadığı ortaya çıkmıştı. Bunlar sadece uydurma ve yalandır. Şimdi (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken açıkça Rus televizyonunu (düşünmesi bile korkutucu) Rusya için çalışmakla suçluyor" vurgusunu yaptı.
Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Üyesi Anton Nemkin, ABD'nin Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür kullandığını vurguladı.
“ABD bir kez daha kendisinin beyan etmiş olduğu ilkelerin kuyruğuna basıyor. Peki, ya mesele kendi medyaları olunca hakkında bağırıp çağırdıkları ifade özgürlüğü, bilgiyi yayma özgürlüğü ne oldu? Nedense Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür uyguluyorlar" diyen Nemkin, "Ancak ne kadar çabalarsanız çabalayın gerçeği gizleyemezsiniz" diye sözlerini sürdürdü.
Bu durumun Rus medya kanallarının ve tanınmış kişilerin YouTube'dan silinmesi örneğiyle kanıtlandığına dikkat çeken Nemkin, sözde ABD'li ortakların RT'nin çalışmalarının kısıtlanması çağrısına yanıt vermesi halinde Washington'a tam bağımlı durumda olduklarını doğrulamış olacaklarını kaydetti.
Bütün bunlar onlar için Rusya'yı uluslararası alanda 'yasaklamak', yabancı vatandaşları ülkemizin pozisyonunu bilme imkanından mahrum bırakmak için bir fırsattan başka bir şey değildir.