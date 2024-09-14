https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abdden-rtye-yonelik-suclamalara-rusyadan-tepki-1088011412.html

ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarına Rusya'dan tepki

ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarına Rusya'dan tepki

Sputnik Türkiye

Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Ajansı bünyesindeki Russia Today'e (RT) yönelik suçlamalara Rus yetkililerden tepkiler gecikmedi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T09:50+0300

2024-09-14T09:50+0300

2024-09-14T10:27+0300

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russia today (rt)

abd

suçlama

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konstantin kosaçev

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev

aleksey juravlev

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, RT’ye yönelik suçlamaları ABD'deki seçim kampanyası ve dış sorunlar aranmaya çalışmasına bağladı. Kosaçev, RT ile yaptığı söyleşide Amerikalı yetkililerin ABD’de ifade özgürlüğünü ‘doğmadan bastırdığını’ belirtti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, ABD’de yaklaşan seçimlerin arka planında Rusya kozunun ciddi bir şekilde oynanmaya başlandığına dikkat çekti.Rus vekil, "Daha önce de RT'nin iki kez ABD'de Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dönemlerde, oylama sonrasında bu uydurmalara dair hiçbir delilin olmadığı ortaya çıkmıştı. Bunlar sadece uydurma ve yalandır. Şimdi (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken açıkça Rus televizyonunu (düşünmesi bile korkutucu) Rusya için çalışmakla suçluyor" vurgusunu yaptı.Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Üyesi Anton Nemkin, ABD'nin Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür kullandığını vurguladı.“ABD bir kez daha kendisinin beyan etmiş olduğu ilkelerin kuyruğuna basıyor. Peki, ya mesele kendi medyaları olunca hakkında bağırıp çağırdıkları ifade özgürlüğü, bilgiyi yayma özgürlüğü ne oldu? Nedense Rus kaynaklarına yönelik sadece ayrımcılık ve sansür uyguluyorlar" diyen Nemkin, "Ancak ne kadar çabalarsanız çabalayın gerçeği gizleyemezsiniz" diye sözlerini sürdürdü.Bu durumun Rus medya kanallarının ve tanınmış kişilerin YouTube'dan silinmesi örneğiyle kanıtlandığına dikkat çeken Nemkin, sözde ABD'li ortakların RT'nin çalışmalarının kısıtlanması çağrısına yanıt vermesi halinde Washington'a tam bağımlı durumda olduklarını doğrulamış olacaklarını kaydetti.

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russia today (rt), abd, suçlama, rusya, tepki, konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, aleksey juravlev