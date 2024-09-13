https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/turkiyenin-ilk-gorme-engelli-hakimi-goreve-basladi-1087964091.html
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi göreve başladı
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi göreve başladı
Sputnik Türkiye
Glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi oldu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T03:35+0300
2024-09-13T03:35+0300
2024-09-13T03:35+0300
yaşam
hakim
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
görme engelli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi olarak atandı. Kılıç, ilk ve orta öğretimini birincilikle tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve mezuniyetinin ardından 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atandı. Böylece, Türkiye’de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu.Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020 yılında 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi' konulu tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atandı. Uzmanlık görevi sırasında, Bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik projelerinde, mevzuat hazırlığında, eğitimlerde ve bakım hizmetlerinin kalite denetiminde roller üstlendi.Kılıç, 2023 yılında yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puan alarak Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi unvanını kazandı. Adalet Bakanlığı’nda idari yargı hakim yardımcısı olarak atanmasının ardından, yeni görevi öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, engellilerin çalışma hayatında yer almasının önemini vurguladı.Glokom hastalığı nedir?Glokom, göz içi basıncının artması sonucu göz sinirinin hasar görmesiyle karakterize edilen bir göz hastalığıdır. Göz tansiyonu olarakta bilinir. Göz içi basıncının yükselmesi, optik sinir üzerinde baskı oluşturarak görme kaybına yol açabilir. Belirtiler arasında göz ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma yer alabilir. Glokomun tedavi edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybı yaşanabilir
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hakim, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, görme engelli
hakim, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, görme engelli
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi göreve başladı
Glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi olarak atandı.
Kılıç, ilk ve orta öğretimini birincilikle tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve mezuniyetinin ardından 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atandı. Böylece, Türkiye’de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu.
Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020 yılında 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi' konulu tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atandı. Uzmanlık görevi sırasında, Bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik projelerinde, mevzuat hazırlığında, eğitimlerde ve bakım hizmetlerinin kalite denetiminde roller üstlendi.
Kılıç, 2023 yılında yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puan alarak Türkiye’nin ilk görme engelli hakimi unvanını kazandı. Adalet Bakanlığı’nda idari yargı hakim yardımcısı olarak atanmasının ardından, yeni görevi öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, engellilerin çalışma hayatında yer almasının önemini vurguladı.
Glokom, göz içi basıncının artması sonucu göz sinirinin hasar görmesiyle karakterize edilen bir göz hastalığıdır. Göz tansiyonu olarakta bilinir. Göz içi basıncının yükselmesi, optik sinir üzerinde baskı oluşturarak görme kaybına yol açabilir. Belirtiler arasında göz ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma yer alabilir. Glokomun tedavi edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybı yaşanabilir