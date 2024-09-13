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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/spkden-onay-sermayeleri-bedelsiz-artacak-5-sirket-hangileri-1087964222.html
SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 5 şirket hangileri?
SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 5 şirket hangileri?
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde beş şirketin bedelsiz, iki şirketin ise bedelli sermaye artırımı taleplerini onayladı. Onay alan şirketler... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T03:55+0300
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ekonomi
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sermaye piyasası kurulu (spk)
sermaye
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SPK, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Hektaş Ticaret TAŞ'ın 5 milyar 900 milyon liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.SPK, bedelsiz sermaye arttırımları gerçekleştirilecek şirketleri ise, İmaş Makina Sanayi AŞ'nin 693 milyon 750 bin liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 495 milyon liralık, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 243 milyon 100 bin liralık, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'nin 180 milyon liralık ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık başvurular olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaraydan-karaborsa-bilet-iddialariyla-ilgili-aciklama-denetim-kurulu-sorusturma-baslatti-1087394755.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye, bedel, şirket
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye, bedel, şirket

SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 5 şirket hangileri?

03:55 13.09.2024
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde beş şirketin bedelsiz, iki şirketin ise bedelli sermaye artırımı taleplerini onayladı. Onay alan şirketler arasında hangi şirketler yer alıyor?
SPK, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Hektaş Ticaret TAŞ'ın 5 milyar 900 milyon liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.
SPK, bedelsiz sermaye arttırımları gerçekleştirilecek şirketleri ise, İmaş Makina Sanayi AŞ'nin 693 milyon 750 bin liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 495 milyon liralık, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 243 milyon 100 bin liralık, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'nin 180 milyon liralık ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık başvurular olarak açıkladı.
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