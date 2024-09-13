Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/hafta-sonu-planlar-yapanlar-dikkat-meteoroloji-haritayi-guncelledi-8-il-icin-gok-gurultulu-saganak-1087964989.html
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu için uyarıda bulundu ve il il hava durumunu yayımladı. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Bursa... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T06:27+0300
2024-09-13T06:28+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara
izmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313597_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_5f8276f868578bd14c70e3137851270a.jpg
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve il il uyarılarda bulundu.Ege Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. İzmir ve çevrelerinde zaman zaman yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise İzmir’de 31, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 28 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 31-32 derecelerde ölçülüyor. Bölgenin Cuma ve cumartesi gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde yerel yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise Bolu’da 29, Samsun’da 32, Trabzon’da 30 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars’ta 27, Elazığ’da 35, Hakkari’de 31 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak bir hava hakim. Sıcaklık bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Cuma günü yer yer sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor.Karadeniz'de yerel yağış etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı bulutlu, yarın (Cuma) Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 30°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C, 31°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 18°C, 30°CParçalı bulutluKOCAELİ 22°C, 34°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutluMANİSA 19°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutluMUĞLA 18°C, 30°CParçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY 23°C, 32°CParçalı bulutluISPARTA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP 22°C, 31°CParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 30°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 34°CParçalı bulutluARTVİN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 27°CParçalı bulutluKARS 10°C, 24°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 27°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık
türkiye
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313597_44:0:753:532_1920x0_80_0_0_8fb1bbae86085a587a7639f6724bc0d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, hafta sonu hava nasıl
13 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, hafta sonu hava nasıl

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

06:27 13.09.2024 (güncellendi: 06:28 13.09.2024)
© Halis Akyıldızİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Halis Akyıldız
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu için uyarıda bulundu ve il il hava durumunu yayımladı. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Bursa dolaylarında yerel yağışlar görülebilir. Bölgede sıcaklık en yüksek 31-32 derecelerde ölçülüyor.
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve il il uyarılarda bulundu.
Ege Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. İzmir ve çevrelerinde zaman zaman yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise İzmir’de 31, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 28 derece ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 31-32 derecelerde ölçülüyor. Bölgenin Cuma ve cumartesi gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.
Karadeniz Bölgesinde yerel yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise Bolu’da 29, Samsun’da 32, Trabzon’da 30 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars’ta 27, Elazığ’da 35, Hakkari’de 31 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak bir hava hakim. Sıcaklık bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Cuma günü yer yer sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor.

Karadeniz'de yerel yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MANİSA 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала