https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/hafta-sonu-planlar-yapanlar-dikkat-meteoroloji-haritayi-guncelledi-8-il-icin-gok-gurultulu-saganak-1087964989.html

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji haritayı güncelledi, 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu için uyarıda bulundu ve il il hava durumunu yayımladı. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Bursa... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T06:27+0300

2024-09-13T06:27+0300

2024-09-13T06:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji bölge müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313597_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_5f8276f868578bd14c70e3137851270a.jpg

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve il il uyarılarda bulundu.Ege Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. İzmir ve çevrelerinde zaman zaman yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise İzmir’de 31, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 28 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 31-32 derecelerde ölçülüyor. Bölgenin Cuma ve cumartesi gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde yerel yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık ise Bolu’da 29, Samsun’da 32, Trabzon’da 30 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars’ta 27, Elazığ’da 35, Hakkari’de 31 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak bir hava hakim. Sıcaklık bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Cuma günü yer yer sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor.Karadeniz'de yerel yağış etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı bulutlu, yarın (Cuma) Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 30°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C, 31°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 18°C, 30°CParçalı bulutluKOCAELİ 22°C, 34°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutluMANİSA 19°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutluMUĞLA 18°C, 30°CParçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY 23°C, 32°CParçalı bulutluISPARTA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP 22°C, 31°CParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 30°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 34°CParçalı bulutluARTVİN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 27°CParçalı bulutluKARS 10°C, 24°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 27°CParçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

türkiye

ankara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

13 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, hafta sonu hava nasıl