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Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
Sputnik Türkiye
İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim'de toprağa verilecek. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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israil
batı şeria
cenaze
cenaze töreni
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Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.Bu esnada fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti. Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Ayşenur Ezgi Eygi'ye ne olmuştu?İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hasastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, cenaze, cenaze töreni, naaş
ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, cenaze, cenaze töreni, naaş

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi

21:35 13.09.2024
© AA / Resul RehimovAyşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Resul Rehimov
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İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim'de toprağa verilecek.
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.
Bu esnada fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti. Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ayşenur Ezgi Eygi'ye ne olmuştu?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hasastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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