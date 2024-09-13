https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/-aysenur-ezgi-eyginin-cenazesi-aydina-getirildi-1088005197.html

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi

Sputnik Türkiye

İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim'de toprağa verilecek. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ayşenur ezgi eygi

israil

batı şeria

cenaze

cenaze töreni

naaş

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Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.Bu esnada fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti. Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Ayşenur Ezgi Eygi'ye ne olmuştu?İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hasastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/israil-askerleri-tarafindan-oldurulen-aysenur-ezgi-eyginin-annesi-rabia-birden-hep-baris-icin-1087994199.html

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ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, cenaze, cenaze töreni, naaş