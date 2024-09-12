https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbulda-2-bin-500-yeni-taksi-icin-ihale-yapilmasina-karar-verildi-1087948376.html

İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi

İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T16:46+0300

2024-09-12T16:46+0300

2024-09-12T16:46+0300

yaşam

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

ukome

taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.Sadece uygulama üzerinden yolcu alabileceklerİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbulda-yeni-taksi-teklifi-onaylandi-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-1087408295.html

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), ukome, taksi