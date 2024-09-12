https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbulda-2-bin-500-yeni-taksi-icin-ihale-yapilmasina-karar-verildi-1087948376.html
İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi
İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T16:46+0300
2024-09-12T16:46+0300
2024-09-12T16:46+0300
yaşam
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
ukome
taksi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.Sadece uygulama üzerinden yolcu alabileceklerİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbulda-yeni-taksi-teklifi-onaylandi-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-1087408295.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0293e52f414518fbbd7376f65633485d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), ukome, taksi
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), ukome, taksi
İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi
İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Sadece uygulama üzerinden yolcu alabilecekler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.
Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.