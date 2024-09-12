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İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi
İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T16:46+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.Sadece uygulama üzerinden yolcu alabileceklerİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbulda-yeni-taksi-teklifi-onaylandi-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-1087408295.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), ukome, taksi
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), ukome, taksi

İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılmasına karar verildi

16:46 12.09.2024
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Sadece uygulama üzerinden yolcu alabilecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.
Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı: 2 bin 500 yeni taksi geliyor
29 Ağustos, 11:14
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