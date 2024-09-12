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Harita güncellendi, 10 ile uyarı geldi: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Harita güncellendi, 10 ile uyarı geldi: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T06:24+0300
2024-09-12T06:26+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Kırklareli, sabah saatlerinde itibaren Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aydın, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı bulutluANTALYA 24°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 23°C, 32°CParçalı ve çok bulutluISPARTA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutluKONYA 17°C, 31°CParçalı zamanla çok bulutluYOZGAT 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Haberin DevamıSİNOP 24°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluARTVİN 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 30°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 29°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler bölgenin kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık
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11 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu

Harita güncellendi, 10 ile uyarı geldi: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

06:24 12.09.2024 (güncellendi: 06:26 12.09.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Kırklareli, sabah saatlerinde itibaren Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aydın, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA 17°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
YOZGAT 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler bölgenin kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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