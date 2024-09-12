https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/harita-guncellendi-saganak-icin-10-ile-uyari-geldi-gok-gurultulu-saganak-etkili-olacak-1087926121.html

Harita güncellendi, 10 ile uyarı geldi: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Harita güncellendi, 10 ile uyarı geldi: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T06:24+0300

2024-09-12T06:24+0300

2024-09-12T06:26+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Kırklareli, sabah saatlerinde itibaren Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aydın, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı bulutluANTALYA 24°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 23°C, 32°CParçalı ve çok bulutluISPARTA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutluKONYA 17°C, 31°CParçalı zamanla çok bulutluYOZGAT 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Haberin DevamıSİNOP 24°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluARTVİN 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 30°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 29°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler bölgenin kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

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