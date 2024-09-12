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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ebrar-sitesi-davasi-devam-ediyor-vefat-edenlerin-sorumlusu-ben-degil-yuksek-katli-binalara-izin-1087922976.html
Ebrar Sitesi davası devam ediyor: 'Vefat edenlerin sorumlusu ben değil, yüksek katlı binalara izin verenlerdir'
Ebrar Sitesi davası devam ediyor: 'Vefat edenlerin sorumlusu ben değil, yüksek katlı binalara izin verenlerdir'
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası devam ediyor... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T00:17+0300
2024-09-12T00:17+0300
türkiye
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
dava
tutukluluk
sanık
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'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili bir sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisinin talep edildiği yargılanmasına devam edildi.Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir davadan tutuklu olan sanık Ahmet Kara, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık, Güvenç Apartmanının deprem gecesi onlarca binayla birlikte yıkıldığını ve birçok akrabasını da bu apartmanda kaybettiğini söyledi.'Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir'Binanın yıkılma nedeninin zeminden kaynaklandığını öne süren Kara, "Depremin büyüklüğü, süresi, yönetmelik eksiklikleri, binada yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlar, geçmişte bölgede tespit edilen deprem risklerine karşı vatandaşların ilgili kurumlarca uyarılmaması, hem yıkılan binaların sayısını artırmış hem de can kayıplarını artırmıştır. Depremde binaların yıkılması, yapım hatalarından değil, ilgili kurumların ihmal zincirinden kaynaklanmaktadır. Bugün bile bu ihmal zinciri maalesef devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, deprem nedeniyle yıkılan Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir. Bu nedenle affımı ve beraatımı talep ediyorum" dedi.Diğer duruşmalara katılmayan bazı müştekiler, bu duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, ara kararında dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ise 26 Kasım'a ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/prof-dr-hasan-sozbilir-kahramanmarastaki-depremi-degerlendirdi-kirilmanin-gerceklestigini-gorduk-1087779717.html
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6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, dava, tutukluluk, sanık
6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, dava, tutukluluk, sanık

Ebrar Sitesi davası devam ediyor: 'Vefat edenlerin sorumlusu ben değil, yüksek katlı binalara izin verenlerdir'

00:17 12.09.2024
© AA''Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, en çok can kaybının yaşandığı yerler arasında gösterilen Ebrar Sitesi'nde ekiplerin çalışmaları devam etti.
''Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, en çok can kaybının yaşandığı yerler arasında gösterilen Ebrar Sitesi'nde ekiplerin çalışmaları devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası devam ediyor. Davada sanık Ahmet Kara, sorumluluğu kabul etmeyerek beraatini talep etti.
'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili bir sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisinin talep edildiği yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir davadan tutuklu olan sanık Ahmet Kara, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık, Güvenç Apartmanının deprem gecesi onlarca binayla birlikte yıkıldığını ve birçok akrabasını da bu apartmanda kaybettiğini söyledi.

'Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir'

Binanın yıkılma nedeninin zeminden kaynaklandığını öne süren Kara, "Depremin büyüklüğü, süresi, yönetmelik eksiklikleri, binada yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlar, geçmişte bölgede tespit edilen deprem risklerine karşı vatandaşların ilgili kurumlarca uyarılmaması, hem yıkılan binaların sayısını artırmış hem de can kayıplarını artırmıştır. Depremde binaların yıkılması, yapım hatalarından değil, ilgili kurumların ihmal zincirinden kaynaklanmaktadır. Bugün bile bu ihmal zinciri maalesef devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, deprem nedeniyle yıkılan Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir. Bu nedenle affımı ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Diğer duruşmalara katılmayan bazı müştekiler, bu duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, ara kararında dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ise 26 Kasım'a ertelendi.
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'taki depremi değerlendirdi: 'Kırılmanın gerçekleştiğini gördük'
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