https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/belcikada-havalimani-calisanlari-greve-gitti-butun-ucuslar-iptal-edildi-1087937909.html
Belçika'da havalimanı çalışanları greve gitti, bütün uçuşlar iptal edildi
Belçika'da havalimanı çalışanları greve gitti, bütün uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Havalimanı çalışanları greve gidince Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda bütün uçuşlar iptal edildi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:14+0300
2024-09-12T12:14+0300
2024-09-12T12:14+0300
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havacılık
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Belçika Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.Geçen hafta duyurmuşlardıHavalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti. Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti. Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230715/italyada-havacilik-sektoru-calisanlari-greve-gitti-1073566881.html
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belçika, havalimanı, grev, havacılık
belçika, havalimanı, grev, havacılık
Belçika'da havalimanı çalışanları greve gitti, bütün uçuşlar iptal edildi
Havalimanı çalışanları greve gidince Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda bütün uçuşlar iptal edildi.
Belçika Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.
Geçen hafta duyurmuşlardı
Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.
Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti. Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.
Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti. Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.