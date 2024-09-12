https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/belcikada-havalimani-calisanlari-greve-gitti-butun-ucuslar-iptal-edildi-1087937909.html

Belçika'da havalimanı çalışanları greve gitti, bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'da havalimanı çalışanları greve gitti, bütün uçuşlar iptal edildi

Sputnik Türkiye

Havalimanı çalışanları greve gidince Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda bütün uçuşlar iptal edildi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:14+0300

2024-09-12T12:14+0300

2024-09-12T12:14+0300

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havalimanı

grev

havacılık

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Belçika Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.Geçen hafta duyurmuşlardıHavalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti. Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti. Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230715/italyada-havacilik-sektoru-calisanlari-greve-gitti-1073566881.html

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belçika, havalimanı, grev, havacılık