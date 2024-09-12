https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ayhan-bora-kaplandan-sanik-fethi-koyuncuya-anneni-oldururum-1087925339.html

Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu'ya: 'Anneni öldürürüm'

Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu'ya: 'Anneni öldürürüm'

Sputnik Türkiye

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın ve diğer 61 sanığın yer aldığı davada Ayhan Bora Kaplan, sanık Fethi Koyuncu'yu tehdit etti. 3 sanık... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T03:55+0300

2024-09-12T03:55+0300

2024-09-12T03:55+0300

türkiye

ayhan bora kaplan

suç örgütü

mahkeme

sanık

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Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın da yer aldığı, 18'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Bora Kaplan, Barış Kurt, Adnan Kaplan, Fethi Koyuncu, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ile diğer sanıklar ve avukatlar yer aldı. Ayhan Bora Kaplan: 'Anneni öldürürüm'Mahkeme başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ın sanık Fethi Koyuncu'yu pazartesi günü nezarethanede "Anneni öldürürüm" şeklinde tehdit ettiğine dair jandarma tarafından tutanak tutulduğunu ve bu belgenin dava dosyasına eklendiğini duyurdu. Ardından sanıkların savunmalarına geçildi.Barış Kurt, Erkan Doğan'ın yalan söylediğini ifade ettiTutuklu sanıklardan eski AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Barış Kurt, önceki savunmalarını tekrar ederken, müşteki Erkan Doğan'ı kaçırıp dişlerini söktürdüğü iddiasına yönelik "Gerçek dışıdır. Erkan Doğan yalan söylüyor. Ben size hiç yalan konuşmadım" ifadesinde bulundu. Barış Kurt, Erkan Doğan'ın kaçırıldığını iddia ettiği tarihte tutulan tutanaklarda imzası olan polislerin 2023'te savcıya verdiği ifadelerin geçmişteki tutanaklardan farklı olduğunu ancak mahkemede tanık olarak dinlendiklerinde doğruları söylediklerini, bu çelişkiye ise soruşturmayı yürüten polislerin yol açtığını belirterek, “Bu polislerin, müdürlerin, komiserlerin insafı yok. Çok beddua ettim. Benim hayatımı bitirdiler. Eğer o polisler tutuklanmasaydı, bunlar bizi diri diri gömeceklerdi. O polisler savcının huzurundaki bu ifadeleri nasıl imzaladılar, bunu sormayacak mıyız. Beni bırakmanız lazım. Vallahi ben boşuna yatıyorum" dedi.Mahmut Gökhan Çanga ve Hasancan Saraçoğlu tahliyesini istediTutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga da içerde olmasının sebebinin bilirkişi raporu olduğunu beyan ederek, “Üzerime atılı suçu ben işlemedim. Benim buraya girmeme neden olan şey bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca adlı adam dizleriyle üzerime çökerek, ‘Anlat lan' dedi. Eziyet ederek ifade aldılar. Ben evime davet ettim, adam da intihar etmiş. Evde Semih Arslan esaret altında diyorlar, evin her yerinde Semih'in parmak izi var. Esaret altında olan birisinin parmak izinin mutfakta ne işi var? Ben tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Hasancan Saraçoğlu da mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Sanık savunmalarının ardından duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme-gizli-tanik-iddianamesi-kabul-edildi-1085569226.html

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