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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ukraynadaki-direnis-grubu-160-km-boyunca-takip-ettigi-askeri-konvoyun-yerini-rus-ordusuna-bildirdi-1087907527.html
Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi
Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubu üyelerinin, Vinitsa kentinden çıkan Ukraynalı askeri konvoyu 160 kilometre boyunca takip ederek yerini Rus ordusuna... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T14:13+0300
2024-09-11T14:18+0300
ukrayna krizi
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yeraltı
sergey lebedev
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rusya
rus ordusu
askeri konvoy
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Grubun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Direniş grubu, Vinitsa kenti çıkışında bir askeri konvoy tespit etti ve onu takibe aldı. Konuşlandığı yer belirlendikten sonra tüm koordinatlar Rus ordusuna bildirildi” diye anlattı.Uman kenti yakınındaki Rodnikivka köyünde, hangarları askeri teçhizat depolamak için kullanılan eski bir hava üssünün bulunduğunu anlatan Lebedev, bu üssün aynı zamanda birliklerin cepheye gönderilmeden önce yeniden donatıldıkları yer olduğunu kaydetti.Yeraltı grubu dün, Ukrayna’nın Çerkassk Bölgesi’ndeki Uman kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve askeri teçhizatın park edildiği bir yere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Ukrayna medyası, Çerkassk Bölgesi’nde bir dizi patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Ukrayna yönetimi Uman kentinde bir altyapı tesisinin vurulduğunu belirtmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
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ukrayna, yeraltı, sergey lebedev, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri konvoy, askeri teçhizat

Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi

14:13 11.09.2024 (güncellendi: 14:18 11.09.2024)
© FotoğrafUkrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi
Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Fotoğraf
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Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubu üyelerinin, Vinitsa kentinden çıkan Ukraynalı askeri konvoyu 160 kilometre boyunca takip ederek yerini Rus ordusuna bildirdiği aktarıldı.
Grubun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Direniş grubu, Vinitsa kenti çıkışında bir askeri konvoy tespit etti ve onu takibe aldı. Konuşlandığı yer belirlendikten sonra tüm koordinatlar Rus ordusuna bildirildi” diye anlattı.
Uman kenti yakınındaki Rodnikivka köyünde, hangarları askeri teçhizat depolamak için kullanılan eski bir hava üssünün bulunduğunu anlatan Lebedev, bu üssün aynı zamanda birliklerin cepheye gönderilmeden önce yeniden donatıldıkları yer olduğunu kaydetti.
Yeraltı grubu dün, Ukrayna’nın Çerkassk Bölgesi’ndeki Uman kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve askeri teçhizatın park edildiği bir yere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Ukrayna medyası, Çerkassk Bölgesi’nde bir dizi patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Ukrayna yönetimi Uman kentinde bir altyapı tesisinin vurulduğunu belirtmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
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