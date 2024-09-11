https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ukraynadaki-direnis-grubu-160-km-boyunca-takip-ettigi-askeri-konvoyun-yerini-rus-ordusuna-bildirdi-1087907527.html

Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi

Ukrayna'daki direniş grubu 160 km boyunca takip ettiği askeri konvoyun yerini Rus ordusuna bildirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubu üyelerinin, Vinitsa kentinden çıkan Ukraynalı askeri konvoyu 160 kilometre boyunca takip ederek yerini Rus ordusuna... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:13+0300

2024-09-11T14:13+0300

2024-09-11T14:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

yeraltı

sergey lebedev

ukrayna ordusu

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rus ordusu

askeri konvoy

askeri teçhizat

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Grubun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Direniş grubu, Vinitsa kenti çıkışında bir askeri konvoy tespit etti ve onu takibe aldı. Konuşlandığı yer belirlendikten sonra tüm koordinatlar Rus ordusuna bildirildi” diye anlattı.Uman kenti yakınındaki Rodnikivka köyünde, hangarları askeri teçhizat depolamak için kullanılan eski bir hava üssünün bulunduğunu anlatan Lebedev, bu üssün aynı zamanda birliklerin cepheye gönderilmeden önce yeniden donatıldıkları yer olduğunu kaydetti.Yeraltı grubu dün, Ukrayna’nın Çerkassk Bölgesi’ndeki Uman kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve askeri teçhizatın park edildiği bir yere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Ukrayna medyası, Çerkassk Bölgesi’nde bir dizi patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Ukrayna yönetimi Uman kentinde bir altyapı tesisinin vurulduğunu belirtmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.

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ukrayna, yeraltı, sergey lebedev, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri konvoy, askeri teçhizat