https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tarsus-belediyesine-haciz-belediye-baskaninin-makam-koltugu-ve-masasi-haczedildi-1087915545.html
Tarsus Belediyesi'ne haciz: Belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi
Tarsus Belediyesi'ne haciz: Belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi
Sputnik Türkiye
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar, işçilerin kıdem tazminatı ödenmediği iddiasıyla haczedildi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:37+0300
2024-09-11T17:37+0300
2024-09-11T17:37+0300
türkiye
tarsus belediyesi
haciz
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Tarsus İcra Müdürlüğü ekipleri, emekli olan alacaklıların başlattığı icra işlemleri nedeniyle Tarsus Belediyesi'ne haciz işlemi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasında bulunan koltuğu ve masası da haczedilirken, Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, avukat eşliğinde makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir" diye konuştu.10 milyon 800 bin TL Tarsus Belediyesi Başkanlığı'nın dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğunu ifade eden Boltaç şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/makam-odasina-haciz-gelmisti-dosemealti-belediye-baskani-plastik-sandalye-ve-masada-gorevine-devam-1087109052.html
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tarsus belediyesi , haciz
tarsus belediyesi , haciz
Tarsus Belediyesi'ne haciz: Belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar, işçilerin kıdem tazminatı ödenmediği iddiasıyla haczedildi.
Tarsus İcra Müdürlüğü ekipleri, emekli olan alacaklıların başlattığı icra işlemleri nedeniyle Tarsus Belediyesi'ne haciz işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasında bulunan koltuğu ve masası da haczedilirken, Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, avukat eşliğinde makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir" diye konuştu.
Tarsus Belediyesi Başkanlığı'nın dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğunu ifade eden Boltaç şunları söyledi:
"Ancak bu ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinde bulunmasına rağmen, bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlanmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır."