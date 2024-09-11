https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tarsus-belediyesine-haciz-belediye-baskaninin-makam-koltugu-ve-masasi-haczedildi-1087915545.html

Tarsus Belediyesi'ne haciz: Belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi

Tarsus Belediyesi'ne haciz: Belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi

Sputnik Türkiye

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar, işçilerin kıdem tazminatı ödenmediği iddiasıyla haczedildi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T17:37+0300

2024-09-11T17:37+0300

2024-09-11T17:37+0300

türkiye

tarsus belediyesi

haciz

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Tarsus İcra Müdürlüğü ekipleri, emekli olan alacaklıların başlattığı icra işlemleri nedeniyle Tarsus Belediyesi'ne haciz işlemi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasında bulunan koltuğu ve masası da haczedilirken, Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, avukat eşliğinde makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir" diye konuştu.10 milyon 800 bin TL Tarsus Belediyesi Başkanlığı'nın dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğunu ifade eden Boltaç şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/makam-odasina-haciz-gelmisti-dosemealti-belediye-baskani-plastik-sandalye-ve-masada-gorevine-devam-1087109052.html

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tarsus belediyesi , haciz