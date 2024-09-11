https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/polisten-maymun-cicegine-yakalandim-size-de-bulasir-diye-kacmaya-calisti-ama-basarili-olamadi-1087898151.html

Polisten 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır' diye kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı

Polisten 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır' diye kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı

Sputnik Türkiye

Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, polise yakalanınca 'Maymun çiçeği' olduğunu söyleyerek kaçmaya çalıştı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T11:20+0300

2024-09-11T11:20+0300

2024-09-11T11:20+0300

yaşam

bursa

maymun çiçeği virüsü

suçlu

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte yaparken 'nitelikli yağma' suçundan aranması olan S.B. isimli kişiyi durdurdu. Şüpheli, polise 'Yaklaşmayın ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır' diyerek uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yapılan kontroller sonrasında ise şüphelinin 24 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Polis, tedbiri elden bırakmadıEkipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/avrupadan-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-hazirlikli-olunmali-1087650684.html

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bursa, maymun çiçeği virüsü, suçlu