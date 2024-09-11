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Polisten 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır' diye kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı
Polisten 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır' diye kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, polise yakalanınca 'Maymun çiçeği' olduğunu söyleyerek kaçmaya çalıştı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T11:20+0300
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yaşam
bursa
maymun çiçeği virüsü
suçlu
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte yaparken 'nitelikli yağma' suçundan aranması olan S.B. isimli kişiyi durdurdu. Şüpheli, polise 'Yaklaşmayın ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır' diyerek uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yapılan kontroller sonrasında ise şüphelinin 24 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Polis, tedbiri elden bırakmadıEkipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/avrupadan-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-hazirlikli-olunmali-1087650684.html
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bursa, maymun çiçeği virüsü, suçlu
bursa, maymun çiçeği virüsü, suçlu

Polisten 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır' diye kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı

11:20 11.09.2024
Bursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, polise yakalanınca 'Maymun çiçeği' olduğunu söyleyerek kaçmaya çalıştı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte yaparken 'nitelikli yağma' suçundan aranması olan S.B. isimli kişiyi durdurdu. Şüpheli, polise 'Yaklaşmayın ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır' diyerek uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yapılan kontroller sonrasında ise şüphelinin 24 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Polis, tedbiri elden bırakmadı

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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Avrupa'dan 'maymun çiçeği virüsü' uyarısı: 'Hazırlıklı olunmalı'
4 Eylül, 19:05
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