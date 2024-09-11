https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/manisada-39-buyuklugunde-deprem--1087886818.html
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.36 sularında Akhisar ilçesinde yaşanan depremin... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T04:08+0300
2024-09-11T04:08+0300
2024-09-11T04:08+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
sarsıntı
manisa
akhisar
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AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 03.36'da meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 4.2 büyüklüğündeKandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 8.6 km altında meydana geldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/prof-dr-hasan-sozbilir-kahramanmarastaki-depremi-degerlendirdi-kirilmanin-gerceklestigini-gorduk-1087779717.html
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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.36 sularında Akhisar ilçesinde yaşanan depremin 6.96 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 03.36'da meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 4.2 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 8.6 km altında meydana geldiği ifade edildi.