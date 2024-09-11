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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.36 sularında Akhisar ilçesinde yaşanan depremin... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T04:08+0300

2024-09-11T04:08+0300

2024-09-11T04:08+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sarsıntı

manisa

akhisar

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AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 03.36'da meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 4.2 büyüklüğündeKandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 8.6 km altında meydana geldiği ifade edildi.

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türkiye

manisa

akhisar

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