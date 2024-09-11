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Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti: 'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'
Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti: 'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Beşiktaş heyetini kabul eden Erdoğan yaptığı konuşmada... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T22:53+0300
2024-09-11T22:56+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını kabul etti.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Türk sporunun köklü kulübü, 121 yıllık başarılarla dolu tarihiyle Türkiye'nin en önemli camialarından olduğuna işaret etti.Beşiktaş'ın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoşgeldiniz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşiktaş, kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan bir güzide kulübümüz olmuştur. Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi" ifadelerini kullandı.'Rekabet ve fair play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırla, azimle ve disiplinle, özellikle çalışıldığı takdirde sporda hangi seviyelere gelinebileceğinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda görüldüğünü ifade ederek şu açıklamayı yaptı:'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini söyleyen Erdoğan, "Bunların tamamını geride bırakmak, sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.Yeni sezonda başta Avrupa Ligi olmak üzere yapacağı tüm müsabakalarda Beşiktaş'a üstün başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplere de başarılar temenni etti.Beşiktaş Başkanı Arat da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beşiktaş forması hediye ederek, futbol topu imzalattı.
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recep tayyip erdoğan, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, ziyaret
recep tayyip erdoğan, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, ziyaret

Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti: 'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'

22:53 11.09.2024 (güncellendi: 22:56 11.09.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Beşiktaş heyetini kabul eden Erdoğan yaptığı konuşmada "Toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Türk sporunun köklü kulübü, 121 yıllık başarılarla dolu tarihiyle Türkiye'nin en önemli camialarından olduğuna işaret etti.
Beşiktaş'ın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoşgeldiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşiktaş, kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan bir güzide kulübümüz olmuştur. Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi" ifadelerini kullandı.
'Rekabet ve fair play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırla, azimle ve disiplinle, özellikle çalışıldığı takdirde sporda hangi seviyelere gelinebileceğinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda görüldüğünü ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Aynı şekilde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kaldığımız çeşitli çifte standart uygulamalarına rağmen adımızı çeyrek finale yazdırdık. İnşallah bu ivmeyi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızın daha da artacağına, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum.

Futbolla çok yakından ilgilenen bir sporsever olarak Beşiktaşımızı da takip ediyorum. Önceki sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan, bu sezonu da iyi bir başlangıç yaparak Süper Kupa ile açan futbol kulübümüzü ve taraftarlarını sizlerin aracılığıyla tebrik ediyorum. Öz kaynaklarından yetiştirdiği sporculara verdiği ehemmiyetle bilinen Beşiktaş'ın genç sporculara gösterdiği ihtimamı takdirle karşılıyorum. Süper Lig 2024-2025 sezonunda dört haftayı tamamlıyoruz. Milletçe rekabet ve fair play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz. Bu konuda tüm futbol kulüplerimizden, tüm yönetici ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyorum."

'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'

Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini söyleyen Erdoğan, "Bunların tamamını geride bırakmak, sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Beşiktaş forması hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Beşiktaş forması hediye etti - Sputnik Türkiye
1/2
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Beşiktaş forması hediye etti
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, futbol topuna imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol topuna imza attı - Sputnik Türkiye
2/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol topuna imza attı
1/2
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Beşiktaş forması hediye etti
2/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol topuna imza attı
Yeni sezonda başta Avrupa Ligi olmak üzere yapacağı tüm müsabakalarda Beşiktaş'a üstün başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplere de başarılar temenni etti.
Beşiktaş Başkanı Arat da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beşiktaş forması hediye ederek, futbol topu imzalattı.
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