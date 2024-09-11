Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti: 'Sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'

"Aynı şekilde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kaldığımız çeşitli çifte standart uygulamalarına rağmen adımızı çeyrek finale yazdırdık. İnşallah bu ivmeyi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızın daha da artacağına, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum.

Futbolla çok yakından ilgilenen bir sporsever olarak Beşiktaşımızı da takip ediyorum. Önceki sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan, bu sezonu da iyi bir başlangıç yaparak Süper Kupa ile açan futbol kulübümüzü ve taraftarlarını sizlerin aracılığıyla tebrik ediyorum. Öz kaynaklarından yetiştirdiği sporculara verdiği ehemmiyetle bilinen Beşiktaş'ın genç sporculara gösterdiği ihtimamı takdirle karşılıyorum. Süper Lig 2024-2025 sezonunda dört haftayı tamamlıyoruz. Milletçe rekabet ve fair play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz. Bu konuda tüm futbol kulüplerimizden, tüm yönetici ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyorum."