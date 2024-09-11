https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/disisleri-bakanligi-norvecten-turkiyeye-karsi-uygulanan-savunma-sanayi-kisitlamalarini-kaldirma-1087906213.html

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'ten Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'ten Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:01+0300

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dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.Norveç'ten kısıtlamayı kaldırma adımıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html

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