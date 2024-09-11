https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bakan-simsek-girisim-sermayesiyle-ilgili-yeni-duzenlemeyi-anlatti-ekosisteme-daha-fazla-yabanci-1087894858.html
Bakan Şimşek girişim sermayesiyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı: 'Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek'
Bakan Şimşek girişim sermayesiyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı: 'Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmalarını... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:31+0300
2024-09-11T10:31+0300
2024-09-11T10:31+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
girişim sermayesi
yabancı yatırımcı
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Girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecekBöylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, 'Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz' ifadesini kullandı.Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, 'Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak' değerlendirmesinde bulundu.
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, girişim sermayesi, yabancı yatırımcı
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, girişim sermayesi, yabancı yatırımcı
Bakan Şimşek girişim sermayesiyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı: 'Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmalarını kolaylaştıracaklarını dile getirdi.
Girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.
Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.
Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek
Böylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, 'Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz' ifadesini kullandı.
Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, 'Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak' değerlendirmesinde bulundu.