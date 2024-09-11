https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bakan-simsek-girisim-sermayesiyle-ilgili-yeni-duzenlemeyi-anlatti-ekosisteme-daha-fazla-yabanci-1087894858.html

Bakan Şimşek girişim sermayesiyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı: 'Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek'

Bakan Şimşek girişim sermayesiyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı: 'Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecek'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmalarını... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T10:31+0300

2024-09-11T10:31+0300

2024-09-11T10:31+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

girişim sermayesi

yabancı yatırımcı

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Girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.Ekosisteme daha fazla yabancı kaynak girecekBöylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, 'Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz' ifadesini kullandı.Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, 'Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak' değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, girişim sermayesi, yabancı yatırımcı