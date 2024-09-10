https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/trump-zuckerbergin-secimlerde-kendisine-oy-sozu-verdigini-iddia-etti-1087855734.html
Trump, Zuckerberg'in seçimlerde kendisine oy sözü verdiğini iddia etti
Trump, Zuckerberg'in seçimlerde kendisine oy sözü verdiğini iddia etti
Sputnik Türkiye
Elon Musk’ın desteğini alan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Facebook sosyal ağı ve Meta Corporation'ın kurucusu Mark Zuckerberg'in Kasım ayındaki... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:56+0300
2024-09-10T11:56+0300
2024-09-10T11:56+0300
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New York Magazine dergisine, 13 Temmuz'daki kendisine karşı gerçekleştirilen suikast girişimine ünlülerin verdiği tepkiyi değerlendiren Trump, Zukerberg’in suikast girişimi sonrası kendisini aradığını belirtirken, “Mark Zuckerberg aradı ve ‘Daha önce hiç bir Cumhuriyetçiyi desteklemedim ama bu seçimde bir Demokrata oy vermemin imkanı yok” dedi. Ve o, tüm ailesi Demokrat yanlısı olan adamlardan biri!”ifadelerini kullandı.Trump, Zuckerberg’in suikast girişimine verdiği soğukkanlı tepkiden etkilendikten sonra rakiplerine asla oy vermemeye yemin ettiği iddiasında bulunurken, ayrıca Zuckerberg'in yanı sıra Amazon Corporation'ın kurucusu Jeff Bezos'un da kendisiyle temasa geçtiğini ve benzer bir izlenimi paylaştığını kaydetti.Suikast girişimine kendi tepkisinden de bahseden Trump, bunun kendisi üzerinde güçlü bir etki yaratmadığını, ancak Tanrı'ya olan inancını güçlendirdiğini ekledi.Zuckerberg'in yaklaşan seçimlerde herhangi bir adayı kamuoyu önünde desteklemekten kaçındığı ve siyasi açıklamalar yapmadığı bilinirken, daha önce 19 Temmuz'da konuşan Zuckerberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine verdiği tepkinin şimdiye kadar tanık olduğu en havalı gösterilerden biri olduğunu söylemişti.Bloomberg haber ajansı da Temmuz ayında Zuckerberg'in Trump ve o sırada seçim yarışından çekilmemiş olan görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıklarını desteklemeyi reddettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/sosyal-medya-patronlari-cocuklarin-cinsel-istismarinin-onlenmesine-iliskin-sorguda-1080266126.html
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mark zuckerberg, trump zuckerberg, zuckerberg musk,
Trump, Zuckerberg'in seçimlerde kendisine oy sözü verdiğini iddia etti
Elon Musk’ın desteğini alan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Facebook sosyal ağı ve Meta Corporation'ın kurucusu Mark Zuckerberg'in Kasım ayındaki seçimlerde kendisine oy sözü verdiğini iddia etti.
New York Magazine dergisine, 13 Temmuz'daki kendisine karşı gerçekleştirilen suikast girişimine ünlülerin verdiği tepkiyi değerlendiren Trump, Zukerberg’in suikast girişimi sonrası kendisini aradığını belirtirken, “Mark Zuckerberg aradı ve ‘Daha önce hiç bir Cumhuriyetçiyi desteklemedim ama bu seçimde bir Demokrata oy vermemin imkanı yok” dedi. Ve o, tüm ailesi Demokrat yanlısı olan adamlardan biri!”ifadelerini kullandı.
Trump, Zuckerberg’in suikast girişimine verdiği soğukkanlı tepkiden etkilendikten sonra rakiplerine asla oy vermemeye yemin ettiği iddiasında bulunurken, ayrıca Zuckerberg'in yanı sıra Amazon Corporation'ın kurucusu Jeff Bezos'un da kendisiyle temasa geçtiğini ve benzer bir izlenimi paylaştığını kaydetti.
Suikast girişimine kendi tepkisinden de bahseden Trump, bunun kendisi üzerinde güçlü bir etki yaratmadığını, ancak Tanrı'ya olan inancını güçlendirdiğini ekledi.
Zuckerberg'in yaklaşan seçimlerde herhangi bir adayı kamuoyu önünde desteklemekten kaçındığı ve siyasi açıklamalar yapmadığı bilinirken, daha önce 19 Temmuz'da konuşan Zuckerberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine verdiği tepkinin şimdiye kadar tanık olduğu en havalı gösterilerden biri olduğunu söylemişti.
Bloomberg haber ajansı da Temmuz ayında Zuckerberg'in Trump ve o sırada seçim yarışından çekilmemiş olan görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıklarını desteklemeyi reddettiğini bildirmişti.