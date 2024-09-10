https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/natodan-rusya-siniri-yakininda-bir-dizi-askeri-tatbikat-1087873710.html
NATO'dan Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat
NATO'dan Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat
Sputnik Türkiye
NATO Basın Dairesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın sonbaharda Rusya sınırı yakınında bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:31+0300
2024-09-10T17:31+0300
2024-09-10T17:31+0300
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NATO'nun programında müttefik ülkelerin de katılacağı ulusal düzeyli tatbikatlar da var. 9-20 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Steadfast Foxtrot 2024 manevralarıyla başlayan tatbikat programı, Türkiye ve Bulgaristan'da düzenlenecek deniz tatbikatlarıyla sona erecek.NATO'nun doğu kanadındaki tatbikatlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nato, tatbikat, инфографика
infografik, nato, tatbikat, инфографика
NATO'dan Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat
NATO Basın Dairesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın sonbaharda Rusya sınırı yakınında bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu.
NATO'nun programında müttefik ülkelerin de katılacağı ulusal düzeyli tatbikatlar da var. 9-20 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Steadfast Foxtrot 2024 manevralarıyla başlayan tatbikat programı, Türkiye ve Bulgaristan'da düzenlenecek deniz tatbikatlarıyla sona erecek.
NATO'nun doğu kanadındaki tatbikatlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.