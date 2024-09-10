https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/natodan-rusya-siniri-yakininda-bir-dizi-askeri-tatbikat-1087873710.html

NATO'dan Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat

NATO'dan Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat

Sputnik Türkiye

NATO Basın Dairesi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın sonbaharda Rusya sınırı yakınında bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:31+0300

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nato

tatbikat

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NATO'nun programında müttefik ülkelerin de katılacağı ulusal düzeyli tatbikatlar da var. 9-20 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Steadfast Foxtrot 2024 manevralarıyla başlayan tatbikat programı, Türkiye ve Bulgaristan'da düzenlenecek deniz tatbikatlarıyla sona erecek.NATO'nun doğu kanadındaki tatbikatlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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