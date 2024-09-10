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MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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pkk, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak
pkk, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak

MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

12:03 10.09.2024 (güncellendi: 12:52 10.09.2024)
© İHA / İHA-AW280616MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© İHA / İHA-AW280616
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
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