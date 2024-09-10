https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/msb-firat-kalkani-ve-zeytin-dali-bolgelerinde-11-garada-ise-2-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirdi-1087855948.html
MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T12:03+0300
2024-09-10T12:03+0300
2024-09-10T12:52+0300
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pkk, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak
pkk, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak
MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
12:03 10.09.2024 (güncellendi: 12:52 10.09.2024)
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."