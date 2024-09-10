MSB: Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

© İHA / İHA-AW280616 MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı © İHA / İHA-AW280616

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."