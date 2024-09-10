İlber Ortaylı açıkladı: 'Tedavi görüyorum, iki haftalık bir dinlenme süreci içindeyim'

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım.

Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay, onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."