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İlber Ortaylı açıkladı: 'Tedavi görüyorum, iki haftalık bir dinlenme süreci içindeyim'
İlber Ortaylı açıkladı: 'Tedavi görüyorum, iki haftalık bir dinlenme süreci içindeyim'
Sputnik Türkiye
Bir süre önce ani rahatsızlanması sebebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmek istenen sempozyuma katılım sağlayamayan İlber... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T01:23+0300
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hastalık
tedavi
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Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı ani bir rahatsızlık nedeniyle Bilecik'te düzenlenecek 'İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu'na katılamamıştı. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı. İki haftalık bir dinlenme sürecinde olduğunu ifade eden Ortaylı, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/unlu-tarihci-ilber-ortaylidan-uzen-haber-acil-aciklama-yapildi-sempozyum-aniden-iptal-edildi-1087709148.html
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ilber ortaylı, hastalık, tedavi, galatasaray üniversitesi, tarih
ilber ortaylı, hastalık, tedavi, galatasaray üniversitesi, tarih

İlber Ortaylı açıkladı: 'Tedavi görüyorum, iki haftalık bir dinlenme süreci içindeyim'

01:23 10.09.2024
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA
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Bir süre önce ani rahatsızlanması sebebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmek istenen sempozyuma katılım sağlayamayan İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden tedavi gördüğünü açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı ani bir rahatsızlık nedeniyle Bilecik'te düzenlenecek 'İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu'na katılamamıştı.
İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı. İki haftalık bir dinlenme sürecinde olduğunu ifade eden Ortaylı, şunları kaydetti:
"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım.
Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay, onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber: Acil açıklama yapıldı, sempozyum aniden iptal edildi
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