https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ada-sakinleri-dilekce-verdi-azmanbus-istemiyoruz-1087843048.html
Ada sakinleri dilekçe verdi: 'Azmanbüs istemiyoruz'
Ada sakinleri dilekçe verdi: 'Azmanbüs istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup, ada sakinlerinin 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için dilekçe verdi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T04:05+0300
2024-09-10T04:05+0300
2024-09-10T04:05+0300
türkiye
ada
azmanbüs
dilekçe
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
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İstanbul'da Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İBB'nin binası önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için dilekçe verdi.Adalılar adına açıklama yapan Aida Karasulu, "Bu yasadışı araçlar büyük hacimleriyle yaya yolu olan dar ada yollarında yürümemizi ve bisiklete binmemizi engelliyor. 15 Haziran'dan bu yana, 4 tanesi ciddi olmak üzere, insanların yaralandığı çok sayıda kazaya neden oldular. Ayrıca, kedilerimiz, kuşlarımız, kirpilerimiz, köpeklerimiz, büyük hacimlerinin yanı sıra aşırı hız da yapan bu araçlar tarafından sürekli olarak tehdit altındalar ve ezilmekteler" ifadelerini kullandı.Karasulu, araçların yolda çökmeye yol açtığını ve sivil mimari eserlere zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Büyükada'da çıkan bir yangında itfaiye araçlarının geçiş yapamadığını vurguladı. Ada sakini Rıdvan Yalın, İBB'nin Adalar'da 'toplu ulaşım' adı altında büyük motorlu araçların trafiğine izin verdiğini ve bunun sit alanı ve yaya yollarına zarar verdiğini ifade etti. Yalın, denetlenmeyen aşırı ziyaretçi akınının Adalar halkının yaşam kültürünü tahrip ettiğini ve günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek İBB'nin bu sorunu çözmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/imamoglu-ve-iett-genel-muduru-hakkinda-suc-duyurusu-1085466028.html
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ada, azmanbüs, dilekçe, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
ada, azmanbüs, dilekçe, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
Ada sakinleri dilekçe verdi: 'Azmanbüs istemiyoruz'
Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup, ada sakinlerinin 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için dilekçe verdi.
İstanbul'da Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İBB'nin binası önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için dilekçe verdi.
Adalılar adına açıklama yapan Aida Karasulu, "Bu yasadışı araçlar büyük hacimleriyle yaya yolu olan dar ada yollarında yürümemizi ve bisiklete binmemizi engelliyor. 15 Haziran'dan bu yana, 4 tanesi ciddi olmak üzere, insanların yaralandığı çok sayıda kazaya neden oldular. Ayrıca, kedilerimiz, kuşlarımız, kirpilerimiz, köpeklerimiz, büyük hacimlerinin yanı sıra aşırı hız da yapan bu araçlar tarafından sürekli olarak tehdit altındalar ve ezilmekteler" ifadelerini kullandı.
Karasulu, araçların yolda çökmeye yol açtığını ve sivil mimari eserlere zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Büyükada'da çıkan bir yangında itfaiye araçlarının geçiş yapamadığını vurguladı. Ada sakini Rıdvan Yalın, İBB'nin Adalar'da 'toplu ulaşım' adı altında büyük motorlu araçların trafiğine izin verdiğini ve bunun sit alanı ve yaya yollarına zarar verdiğini ifade etti. Yalın, denetlenmeyen aşırı ziyaretçi akınının Adalar halkının yaşam kültürünü tahrip ettiğini ve günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek İBB'nin bu sorunu çözmesini talep etti.