80 cm boyunda deniz kaplumbağası ile karşılaşma: 1.5 saat birlikte yüzdüler
© İHA / ERDAL ATAOĞLU-AW284050carretta caretta
© İHA / ERDAL ATAOĞLU-AW284050
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Antalya'da iki kişi 80 cm boyunda bir deniz kaplumbağası ile birlikte 1.5 saat boyunca yüzdüler.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde tarihi tersane önünde dalış yapmak isteyen iki arkadaş, ilginç bir karşılaşma yaşadı. Amatör balıkçılık yapan Mehmet Ali Tayyar ve arkadaşı Recep Türkmen, yaklaşık 80 santimetre boyunda bir caretta caretta ile karşılaştı.
Alanya Tersanesi açıklarında gerçekleşen olayda Tayyar ve Türkmen, kendi tekneleriyle tersane önüne demirleyip dalış yapmak için ve teknelerinin pervanelerine takılan oltayı temizlemek için suya girdiler. Dalışa başladıktan 15-20 dakika sonra, sol yüzgeci olmayan bir caretta caretta kaplumbağası yanlarına yaklaştı.
İlk başta kaplumbağadan korkarak tekneye çıkan ikili, kısa sürede cesaretlerini topladı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü.
Yaşadıkları olayı anlatan Mehmet Ali Tayyar, deneyimin kendileri için son derece ilginç ve unutulmaz olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:
“Ben arkadaşımla beraber amatör balıkçılık yapıyorum, hafta sonu izin günlerimizde teknemizle beraber balık tutmaya çıkıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce bir balık tutmaya çıktık, burada teknemizin pervanesine olta takıldı ama tekneye zarar verecek bir şey değildi. Dün yine balığa tutmaya çıktık, suda ilerlerken bir ses duyduk. Takılan oltadan olduğunu düşünerek balık avımız bittikten sonra hem bunu çıkaralım dedik, hem de dalış yaparız dedik. Daha sonra Alanya Tersane açıklarına demirledik tekneyi, suya girdim takılan kurşunları pervaneden keseceğim. Bir baktım yanımda kocaman bir şey bana dokunarak orayı izliyor. O an o kadar korktum ki sonuçta açıktayım. Daha sonrasında tekneye tekrar çıktım baktığım da ise carretta caretta gördüm. Yanıma kadar gelmesine çok şaşırdım. Biz çocukluktan beri buralardayız hem açılırız hem de balık avlarız. Yunus ile yüzdüm, yüzerken fok balığı falan da gördüğüm oldu ama en ilginci bu oldu. Meraklı bir carretta carettaydı, geldi bizimle beraber yüzdü ve yaklaşık 1.5 saat boyunca yanımızdan ayrılmadı. Tabii suyun içindeyken göremiyorsun hayvanı dibine kadar geliyor, yaban bir hayvan sonuç itibariyle korkuyorsun. Çok yaklaşmamaya çalıştık. Sırtında birkaç tane zararlı parazitler vardı onları da temizlemeye çalıştık. Yanımızdan ayrılmadı bir yüzgeci yoktu. En sonunda herhalde sıkıldı ve uzaklaştı. Görüntüleri sürekli izleyip gülüyoruz, süper bir anı oldu”
© İHA / ERDAL ATAOĞLU-AW284050Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihi tersane önünde sabah saatlerinde dalış yapmak isteyen iki arkadaş, yaklaşık 80 santimetre boyunda carretta caretta ile karşılaştı. İlk başta korkan ikili, daha sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihi tersane önünde sabah saatlerinde dalış yapmak isteyen iki arkadaş, yaklaşık 80 santimetre boyunda carretta caretta ile karşılaştı. İlk başta korkan ikili, daha sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü.
© İHA / ERDAL ATAOĞLU-AW284050