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'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
Sputnik Türkiye
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Radyo Sputnik'e konuştu. Ensarioğlu, Güran ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR'la hiçbir bağı olmadığını söyledi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:32+0300
2024-09-10T17:32+0300
2024-09-11T10:26+0300
ak parti
narin güran
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı programında bugün gazeteci Erdem Atay, Paramont Otel'deki sahte amiral hakkında açıklamalarda bulunuyor. Emekli Albay Orkun Özeller teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuşurken Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yorumlarda bulunuyor. Halk TV muhabiri Ferit Demir ise, cinayet hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor.
Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı programında bugün gazeteci Erdem Atay, Paramont Otel'deki sahte amiral hakkında açıklamalarda bulunuyor. Emekli Albay Orkun Özeller teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuşurken Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yorumlarda bulunuyor. Halk TV muhabiri Ferit Demir ise, cinayet hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor.Erdem Atay anlattı: Sahte amiral kim?Programın ilk konuğu Erdem Atay, Veryansın'da yayınlanan haberi hakkında konuştu. Özbek asıllı kara para aklayıcısı Botir Rahimov’un, Deniz Kuvvetleri'nden doğrudan iş alan Cihan Ekşioğlu ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Atay, Rahimov’un Paramont Otel'de amiral üniformasıyla çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Atay şunları söyledi:Teğmenlerin kaçı kılıçlı yemine katıldı?Emekli Albay Orkun Özeller ise, son haftalarda gündemi meşgul eden teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuştu. Teğmenlerin tamamının kılıçlı yemine katılmadığı iddialarını yalanlayan Özeller şunları söyledi:Ali Erbaş’ın kılıçla minbere çıktığını da hatırlatan Özeller, teğmenlerin kılıçlı yeminin bir gelenek olduğunu da belirtti.AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu'ndan Güran ailesi hakkında açıklamalarAK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, Sözcü'de yayınlanan ve tepki çeken sözlerine açıklık getirdi. Sözcü'de Diyarbakır Milletvekili olarak aileyi tanıdığını ifade ettiğini, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Ensarioğlu, aile hakkında kamuoyundan, iktidardan veya yargıdan sakladığı bir bilgi olmadığını söyledi. Ailenin HÜDAPAR veya Hizbullah'la ilişkisi olduğu iddialarını da yalanlayan Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı:Ensarioğlu, ailenin HÜDAPAR’la da bağlantısı olmadığını sözlerine ekledi.Gazeteci Ferit Demir, Narin cinayetiyle ilgili son gelişmeleri anlattıHalkTV muhabiri Ferit Demir de, Mustafa Hoş’a verdiği demeçte Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak bölgeden son durumları aktardı. Demir, cinayetle ilgili profesyonel bir senaryo çizildiğini, Narin’in ölümünden sonra bile görüldüğüne dair iddiaların bu senaryonun parçası olduğunu söyledi. Gerçekler ortaya çıktıkça köyde gazeteciler üzerinde kurulan baskının da arttığını sözlerine ekleyen Demir, şunları söyledi:Demir, amca Narin Güran’ın delilleri yok etme konusunda uzman bir hukukçudan yardım aldığını düşündüğünü de söyledi.
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аудио, ak parti, narin güran
аудио, ak parti, narin güran
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32 10.09.2024 (güncellendi: 10:26 11.09.2024)
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Radyo Sputnik'e konuştu. Ensarioğlu, Güran ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR'la hiçbir bağı olmadığını söyledi.
Mustafa Hoş ile Yol Arkadaşı programında bugün gazeteci Erdem Atay, Paramont Otel'deki sahte amiral hakkında açıklamalarda bulunuyor. Emekli Albay Orkun Özeller teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuşurken Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yorumlarda bulunuyor. Halk TV muhabiri Ferit Demir ise, cinayet hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor.
Erdem Atay anlattı: Sahte amiral kim?
Programın ilk konuğu Erdem Atay, Veryansın'da yayınlanan haberi hakkında konuştu. Özbek asıllı kara para aklayıcısı Botir Rahimov’un, Deniz Kuvvetleri'nden doğrudan iş alan Cihan Ekşioğlu ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Atay, Rahimov’un Paramont Otel'de amiral üniformasıyla çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Atay şunları söyledi:
Bu kıyafeti asla alamaz. Kıyafet de rütbeler de dışarıdan temin edilebilecek şeyler değil. Bunlar ancak Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Deniz Dikimevi’nden alınabilecek şeyler. Bu kişi bu kıyafetleri nasıl buldu? Herkesin bu soruyu sorması gerekiyor.
Teğmenlerin kaçı kılıçlı yemine katıldı?
Emekli Albay Orkun Özeller ise, son haftalarda gündemi meşgul eden teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuştu. Teğmenlerin tamamının kılıçlı yemine katılmadığı iddialarını yalanlayan Özeller şunları söyledi:
“Teğmenlerin bir kısmı kılıç çekti diyorlar. Yalan! Teğmenlerin hepsi kılıç çekti. Bunun FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan önce yapıldığını söylüyorlar.” dedi.
Ali Erbaş’ın kılıçla minbere çıktığını da hatırlatan Özeller, teğmenlerin kılıçlı yeminin bir gelenek olduğunu da belirtti.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu'ndan Güran ailesi hakkında açıklamalar
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, Sözcü'de yayınlanan ve tepki çeken sözlerine açıklık getirdi. Sözcü'de Diyarbakır Milletvekili olarak aileyi tanıdığını ifade ettiğini, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Ensarioğlu, aile hakkında kamuoyundan, iktidardan veya yargıdan sakladığı bir bilgi olmadığını söyledi. Ailenin HÜDAPAR veya Hizbullah'la ilişkisi olduğu iddialarını da yalanlayan Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı:
“Bizim öğrendiğimiz bilgilerin tamamı devlette mevcut. Ailenin Hizbullah’la uzaktan yakından ilgisi yok. Ailede geçmişte Doğru Yol Partisi’nde, Refah Partisi’nde, İYİ Parti’de siyaset yapan var. Ailenin siyasi aidiyeti ortada, vahşi bir cinayet var.”
Ensarioğlu, ailenin HÜDAPAR’la da bağlantısı olmadığını sözlerine ekledi.
Gazeteci Ferit Demir, Narin cinayetiyle ilgili son gelişmeleri anlattı
HalkTV muhabiri Ferit Demir de, Mustafa Hoş’a verdiği demeçte Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak bölgeden son durumları aktardı. Demir, cinayetle ilgili profesyonel bir senaryo çizildiğini, Narin’in ölümünden sonra bile görüldüğüne dair iddiaların bu senaryonun parçası olduğunu söyledi. Gerçekler ortaya çıktıkça köyde gazeteciler üzerinde kurulan baskının da arttığını sözlerine ekleyen Demir, şunları söyledi:
“Köye ilk gittiğinizde ne olduğunu, kimlerin ne bildiğini hissedebilirsiniz. Amcanın duruşu, hareketleri... Bu köyde bir tek kişi Narin’i aramadı. Çünkü Narin’e ne olduğunu biliyorlardı.”
Demir, amca Narin Güran’ın delilleri yok etme konusunda uzman bir hukukçudan yardım aldığını düşündüğünü de söyledi.