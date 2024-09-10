Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz

“Orta Vadeli Program mutlaka kalkınma planı ile ilişkili olacak. Ortada bir 12. Kalkınma planı var. Normalde açıklanan OVP’nin kalkınma planı ile ilişkisi olması lazım. Peki uyumlu mu? 12. Kalkınma planında kişi başına düşen milli gelir 2023 yılında 12 bin 415 dolar diyor. Bu yeni yayınlanan OVP’de kişi başına düşen gelir 13 bin 243 dolar. Bu korkunç bir şey. 1000 dolarlık bir fark var. Bununla ilgili dipnot da yok. 12. Kalkınma planı 2028’de ise müjde veriyor, 17 bin 554 dolar olacak diyor. Orta Vadeli Programda 2027 yılının kişi başına düşen geliri ise 20 bin 420 dolar. Sonuç olarak 2028’de 3 bin dolar fakirleşiyoruz.”