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Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
Sputnik Türkiye
Ekonomist Aziz Konukman, yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile 12. Kalkınma Planı’nın tutarlı olmadığını söyledi. Aradaki farka vurgu yapan Konukman, “12... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
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İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda bugün, geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Prof. Dr. Aziz Konukman ile konuşuluyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre enflasyon hedefi gelecek yıl yüzde 17.5, 2026 yılı için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 oldu.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman geçtiğimiz günlerde açıklanan ve ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen OVP’yi değerlendirdi. Konukman, şu mesajları verdi:‘OVP ile Kalkınma Planı tutarlı değil’‘OVP’yi Cumhurbaşkanı anlatmalıydı’‘OVP tahminleri tutmuyor’‘Ekonomik krizin sorumlusu emekçiler değil’‘IMF’siz IMF programı izleniyor’‘Kur hesabının olması lazım’
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Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz

15:04 10.09.2024 (güncellendi: 15:26 11.09.2024)
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
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Prof. Dr. Aziz Konukman
Ekonomist Aziz Konukman, yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile 12. Kalkınma Planı’nın tutarlı olmadığını söyledi. Aradaki farka vurgu yapan Konukman, “12. Kalkınma Planı’nda kişi başına düşen milli gelir 2023 yılında 12 bin 415 dolar. Yeni yayınlanan OVP’de ise kişi başına düşen gelir 13 bin 243 dolar. Arada bin dolarlık bir fark var.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre enflasyon hedefi gelecek yıl yüzde 17.5, 2026 yılı için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman geçtiğimiz günlerde açıklanan ve ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen OVP’yi değerlendirdi. Konukman, şu mesajları verdi:

‘OVP ile Kalkınma Planı tutarlı değil’

“Orta Vadeli Program mutlaka kalkınma planı ile ilişkili olacak. Ortada bir 12. Kalkınma planı var. Normalde açıklanan OVP’nin kalkınma planı ile ilişkisi olması lazım. Peki uyumlu mu? 12. Kalkınma planında kişi başına düşen milli gelir 2023 yılında 12 bin 415 dolar diyor. Bu yeni yayınlanan OVP’de kişi başına düşen gelir 13 bin 243 dolar. Bu korkunç bir şey. 1000 dolarlık bir fark var. Bununla ilgili dipnot da yok. 12. Kalkınma planı 2028’de ise müjde veriyor, 17 bin 554 dolar olacak diyor. Orta Vadeli Programda 2027 yılının kişi başına düşen geliri ise 20 bin 420 dolar. Sonuç olarak 2028’de 3 bin dolar fakirleşiyoruz.”

‘OVP’yi Cumhurbaşkanı anlatmalıydı’

“Çok tuhaf bir görüntü oldu. O bakanların orada hiçbir anlamı yok. Çünkü Bakanlar Kurulu yok. Oradaki arkadaşlarımızın siyasi hiçbir sorumluluğu yok. Küfe sırtlarında değil. Oradaki sorulara yanıt verdiler ama oradaki metnin siyasi muhatabı değil onlar. Bakanların orada söyleyeceği şeylerin hiçbir bağlayıcılığı yok. Tek muhatap var o da cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bu programı anlatmayacak da kim anlatacak? Yine tayin ettiği memur anlattı.”

‘OVP tahminleri tutmuyor’

“OVP’lerin gerçekleşme tahminine bakıyorum. Bu 2025, 26, 27 yıllarını kapsayan OVP. Bir de 2024 gerçekleşme tahminleri yer alıyor. Ben ikisine bakıyorum. 2026, 27 ciddiye alınacak bir durum değil. Birinci yıldan sonra hedefler ne olmuş diye Matriks hazırladım, hiçbirisi tutmamış. Değerlendirmeye bile alınmasına gerek yok. Esas ciddiye alacağımız şey şu; 2024 yılı gerçekleşme tahmini. Geçen yılın OVP’sinde büyüme rakamı 2024 için yüzde 4’tü. Şimdi 3.5. Daha 1 yıl dolmadı. Öbür yılları merak etme artık. 20242ün rakamı doğru dürüst tahmin edilememiş.”

‘Ekonomik krizin sorumlusu emekçiler değil’

“Büyüme düşerken cari açık azalmış. Çünkü Türkiye’nin ithal girdilere bağlı bir yapısı var. Burada bütün günah keçisi iç talep. Bunun da müsebbibi olan işçi sınıfı. Bu insanlar mallara hücum ediyorlar. Sebep bu olarak görülüyor. Ben iddia ediyorum emekçilerin enflasyonu iş adamlarının enflasyonundan yüksek çıkacak. Türkiye’de temel ihtiyaçların fiyatları yükseliyor. En yoksul ile en zenginin enflasyonu açıklansa enflasyonla mücadele daha kolay olur.”

‘IMF’siz IMF programı izleniyor’

“Ücretler beklenen enflasyona göre belirlenecek. Böyle şey olabilir mi? Sen 2025 için 17.5 yaptın. Enflasyonunun müsebbibinin emekçiler olduğuna karar verdin. Zamları da bu şekilde yaptın. Bu IMF’siz IMF programı.”

‘Kur hesabının olması lazım’

“Dalgalı kurda sabit kurda olduğu gibi kur hedefi verilmez. Ama bir kur hesabı var. Uzmanlar bu hesabı yapar. Çünkü ithalat, ihracat ona göre. Şimdi kur hesabı sil baştan değişti.”

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