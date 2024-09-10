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Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu

Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu

Sputnik Türkiye

Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Akkaya, programda hayat hikayesinden bugünlere nasıl geldiğine, saç için... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:05+0300

2024-09-10T12:05+0300

2024-09-11T14:20+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

kuaför

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Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugün 12.30-13.30 arası kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz olacak. Gündemdeki öne çıkan haber başlıkları şöyle:Narin Güran cinayeti: Adalet Bakanı Tunç'tan yeni açıklamaEngin Polat'ın tahliyesine ilişkin itiraz reddedildiAyhan Bora Kaplan: Örgüt kuracak olsam bunlarla kurmamGünün diğer öne çıkan haber başlıkları

Ünlü Hair Stylist Sabit Akkaya, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Kuaförler Derneği başkanı olan Sabit Akkaya kuaförlük mesleğine 1975 yılında Nişantaşı’nda başlamıştır. 1991 yılında Swissôtel’in açılmasıyla müşterilerine otel içindeki mekanında hizmet sunan Sabit Akkaya, otel kuaförlüğünde başarılı yükselişinin ardından 2014 yılında kendi markasını yaratmıştır.Sabit Akkaya, 72. Cannes Film Festivali’nde saç şekillendiren ilk Türk Kuaför olmasının yanı sıra Türkiye’nin en ünlü ve en başarılı modacılarıyla Fashion Week backstage'lerinde çalışmış, güzellik yarışmalarına katılmış ve moda çalışmalarına, dergi, televizyon, trend çekimlerine imzasını atmış, birçok önemli yarışmada jüri üyeliği görevi üstlenmiştir. En son olarak 2021 Mart ayında ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ne layık görülen Akkaya sosyal sorumluluk projelerinin gücüne inanıp önemli projelere katkı ve destek vererek her geçen gün artan bir heyecanla çalışmaya devam etmektedir.Devlet başkanlarının eşlerinden dünya çapında ün yapmış sanatçılara kadar seçkin bir müşteri kitlesine hizmet sunan, neredeyse 3 kuşağın saçını tarayan, Sabit Akkaya; bugün Swissôtel The Bosphorus’dan sonra Conrad Istanbul Bosphorus, Raffles İstanbul Zorlu Center, Fairmont Quasar Istanbul, Çırağan Palace Kempinski, JW Marriott Hotel Marmara Sea, Waldorf Astoria, Lusail Doha içinde yer alan salonlarında hem kadına hem erkeğe yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.​

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2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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sabit akkaya, hair stylist