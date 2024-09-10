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Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?

Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Caner Taşpınar, Narin Güran cinayetine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taşpınar, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşiyle konuştuğunu ve paraya... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T11:04+0300

2024-09-10T11:04+0300

2024-09-10T13:06+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

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itirafçı

diyarbakır

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Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi? Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları şöyle:Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat, tehdit mi edildi? Türkiye’de korkutan şiddet sarmalıKredi kartında yasal takipte olan kişi sayısı 1 milyonu geçti Türkiye’de nüfus yaşlandıkça mağduriyet artıyor Günün öne çıkan haber başlıklarıKonuk: Gazeteci Caner Taşpınar

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Gazeteci Caner Taşpınar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu ve Narin’in cesedini dere kenarına götüren itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın çarpıcı iddialarını aktardı.Caner Taşpınar, tanık Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile görüşmesini şöyle anlattı:Nevzat Bahtiyar tehdit mi edildi?Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yol Arkadaşı programında gazeteci Mustafa Hoş’a konuk olmuş, “Bunu tek bir kişinin yapma ihtimali yok” demişti. Nevzat Bahtiyar’ın da ifadesinde tek başına yaptığını belirtmesi üzerine Caner Taşpınar, “Birilerini koruyor olabilir. Olay günü görüştüğü kişilerle konuşulması gerekiyor. Mehmet Bahtiyar’a şu detayı da sordum: Nevzat Bahtiyar’ın aracı ne zaman arandı? Aracı ceset bulunduktan çok kısa bir zaman sonra aranıyor. Ama kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın aracı daha önce aranmış. Bu bile enteresan. Köyün içinde bulunan, köye giriş-çıkış yapan bir araç söz konusu… Tamamının incelendiğini düşünüyorduk açıkçası. Kardeşinin ‘Nevzat sürekli yas evindeydi, onun dışında balığa gidiyordu’ ifadesi de bana enteresan geldi. Balığa gidiyorum deyip belki o dereye gidiyordu” dedi.'Nevzat Bahtiyar'ın tanıklığı korkmasına dayanıyor'Nevzat Bahtiyar’ın "Cinayeti benim üzerime yıkacak diye korktum" ifadesini de hatırlatan Fethi Yılmaz, “Aslında tanıklığını da biraz ona dayandırıyor. ‘Ben bu yüzden tanıklık yapıyorum’ diyor. Dereyi kazıyor, Narin’in cesedini koyuyor, üstüne 15-20 kilo taşlar konuyor ve bunu tek başına yapıyor öyle mi?” dedi.'İfadesinde yüzde 100 bir şeyleri saklıyor'Caner Taşpınar ise, “İfadesinde yüzde 100 bir şeyleri saklıyor. Çünkü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar’ın yaptığı açıklamalar çok önemli. O derede gerçekten çok yoğun bir akış var. Gazeteci arkadaşlar orada durmakta güçlük çektiler. Dolayısıyla orada tek başına bunları yapması mümkün değil. Soruşturmanın derinleşmesi gerekiyor” diye ekledi.

diyarbakır

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2024

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