'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'

ABD yavaş yavaş can çekişiyor. Ölmeden önce son kurşunu yemiş, can çekişen bir insan düşünün. Dünyada ABD’nin Rusya’ya karşı ilan ettiği ambargoya katılan ülke sayısı 40. Peki ambargoya karşı çıkan ülke sayısı kaç? 144. Bu şu anlama geliyor: Amerikan yüzyılı bitiyor. O zaman Avrupa Birliği’nin dağılması da söz konusu olabilir. Bunu ben değil, Macaristan Başbakanı Viktor Orban söylüyor.