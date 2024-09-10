https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/1087847587.html
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Seyir Hali programında günün öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Çağatay, "Avrupa Birliği dağılırsa ne olur?" sorusuna, "Euro’nun değeri birden... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:05+0300
2024-09-10T07:05+0300
2024-09-10T12:33+0300
seyir hali
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avrupa birliği
amerika birleşik devletleri
brics
arap birliği
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'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
Sputnik Türkiye
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. BRICS’in büyük bir oluşum olmaya doğru gittiğini belirten Çağatay, “Türkiye Arap Birliği’nin ve aynı zamanda BRICS’in bir üyesi olmaya doğru gidiyor. Doğru yere konumlanıyoruz” dedi.Bu gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) sonuna işaret ettiğini söyleyen Ali Çağatay, şöyle devam etti:'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'“Avrupa Birliği dağılırsa ne olur?” diyen Ali Çağatay, soruyu şöyle yanıtladı:
avrupa birliği
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, euro, avrupa birliği, amerika birleşik devletleri, brics, arap birliği
аудио, radyo, radyo, euro, avrupa birliği, amerika birleşik devletleri, brics, arap birliği
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:05 10.09.2024 (güncellendi: 12:33 10.09.2024)
Ali Çağatay, Seyir Hali programında günün öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Çağatay, "Avrupa Birliği dağılırsa ne olur?" sorusuna, "Euro’nun değeri birden bire gider. AB, Euro’yu kaybederse birlik olarak kalamaz" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. BRICS’in büyük bir oluşum olmaya doğru gittiğini belirten Çağatay, “Türkiye Arap Birliği’nin ve aynı zamanda BRICS’in bir üyesi olmaya doğru gidiyor. Doğru yere konumlanıyoruz” dedi.
Bu gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) sonuna işaret ettiğini söyleyen Ali Çağatay, şöyle devam etti:
ABD yavaş yavaş can çekişiyor. Ölmeden önce son kurşunu yemiş, can çekişen bir insan düşünün. Dünyada ABD’nin Rusya’ya karşı ilan ettiği ambargoya katılan ülke sayısı 40. Peki ambargoya karşı çıkan ülke sayısı kaç? 144. Bu şu anlama geliyor: Amerikan yüzyılı bitiyor. O zaman Avrupa Birliği’nin dağılması da söz konusu olabilir. Bunu ben değil, Macaristan Başbakanı Viktor Orban söylüyor.
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
“Avrupa Birliği dağılırsa ne olur?” diyen Ali Çağatay, soruyu şöyle yanıtladı:
Bir defa AB’nin tıpkı Amerikan doları gibi rezerv parası var. Euro’nun değeri birden bire gider. AB, Euro’yu kaybederse birlik olarak kalamaz. AB, dünyanın en büyük tek pazarıdır. Dağılmayla birlikte ticaret anlaşmaları çöker. Gümrük vergileri yeniden başlar. AB bittiği gün Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Slovakya gibi ülkeler çöp sınıfına gelecektir. Bugün sahip oldukları gücün yarısını bile bulamayacaklardır, giderek fakir bir coğrafyaya dönecektir.