https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yurumeyi-unutturan-hastalik-olan-dmd-hastalarinda-cagri-ilaclarimizi-odeme-kapsamina-alin-1087820409.html

'Yürümeyi unutturan hastalık' olan DMD hastalarından çağrı: 'İlaçlarımızı ödeme kapsamına alın'

'Yürümeyi unutturan hastalık' olan DMD hastalarından çağrı: 'İlaçlarımızı ödeme kapsamına alın'

Sputnik Türkiye

DMD hastalığı ile mücadele edenler ve yakınları ilaçlarının devlet tarafından karşılanması için eylem yaptı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T13:19+0300

2024-09-09T13:19+0300

2024-09-09T13:20+0300

yaşam

duchenne musküler distrofi (dmd)

sağlık bakanı

ilaç

geri ödeme

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Genetik katılımlı ve ilerleyici bir kas hastalığı olan, genellikle erkek çocuklarda görülen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) her 3 bin 500 erkek çocuğunda görülüyor ve dünyada yılda 20 bin DMD'li çocuk dünyaya geliyor. Yürümeyi unutturan hastalıkYürürken sürekli düşülen ve ilerleyen yaşlarda ayağa kalkamamaya sebep olduğu için 'yürümeyi unutturan' hastalık olarak nitelendirilen DMD hastalığıyla mücadele edenler ve yakınları bugün Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Grup, hastalıkla mücadele sürecinde kullandıkları ilaçların devlet tarafından karşılanması taleplerini dile getirdi.Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol, bu zamana kadar başına gelenlerin dışında çok az kişinin fark ettiği bir hastalık olan DMD'nin önce devletin ilgili makamlarının fark etmesi gerektiğini söyledi. İlaçlar acil şekilde ödeme kapsamına alınmalıErol, dernek olarak çocukların onaylı tedavilere ulaşması, bakım ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ile tüm medikal malzemelere SGK kapsamında hiçbir ücret ödenmeden ulaşılması için mücadele ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Evlatlarımız yanan, eriyen mum misali gün geçtikçe gözlerimizin önünde erirken, yurt dışında çıkan ilaçları alan çocuklardaki gelişmeleri uzaktan izleyen biz ailelere sabretmeyi önereceğinize sosyal devlet olmanın ilkelerini yerine getirmeniz gerekmez mi? FDA tarafından onay alan, 'ekzon atlama ilacı' diye tabir edilen ilaçlar ülkemizde hala karşılanmamaktadır. Yine bu yıl içerisinde FDA ve EMA onayı alan, neredeyse tüm hastalarımızın kullanabileceği 'Agamree' ve 'Givinostat' adlı ilaçlar da piyasaya çıkmıştır. Bizi hepsinden daha çok heyecanlandıran Haziran 2023'te FDA'dan şartlı onay almış, Haziran 2024'te ise tüm hastalar için genişletilmiş onay almış gen terapisi 'ELEVIDYS', şu an acil şekilde ülkemizde ödeme kapsamına alınmalıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/bakan-koca-bugun-nadir-hastaliklar-gunu-gecen-yillara-gore-cok-mesafe-katettik-1081235976.html

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duchenne musküler distrofi (dmd), sağlık bakanı, ilaç, geri ödeme