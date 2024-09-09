https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rusya-suudi-arabistani-brics-zirvesine-davet-etti---1087828902.html
Rusya, Suudi Arabistan'ı BRICS Zirvesi'ne davet etti
Rusya, Suudi Arabistan'ı BRICS Zirvesi'ne davet etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'i BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini açıkladı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:24+0300
2024-09-09T17:24+0300
2024-09-09T17:24+0300
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Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyaloğu Bakanlar Toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ı Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi.Lavrov, konu hakkında, "Prens Salman davet edildi ve bugün kendileriyle yaptığımız görüşmede hazırlıkları görüştük, başarılı bir zirve olacağından eminim" ifadelerini kullandı. Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. BRICS zirvesinin ise 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-turkiyenin-brics-konusunda-ciddi-oldugunu-goruyoruz-1087711706.html
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suudi arabistan, rusya, veliaht prens muhammed bin selman, brics, türkiye brics, kazan
suudi arabistan, rusya, veliaht prens muhammed bin selman, brics, türkiye brics, kazan
Rusya, Suudi Arabistan'ı BRICS Zirvesi'ne davet etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'i BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini açıkladı.
Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyaloğu Bakanlar Toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ı Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi.
Lavrov, konu hakkında, "Prens Salman davet edildi ve bugün kendileriyle yaptığımız görüşmede hazırlıkları görüştük, başarılı bir zirve olacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. BRICS zirvesinin ise 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanıyor.