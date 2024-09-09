https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/milyonlarca-takipcisi-olan-filipinli-vaiz-gozaltina-alindi-1087813905.html
Milyonlarca takipçisi olan Filipinli vaiz, gözaltına alındı
Milyonlarca takipçisi olan Filipinli vaiz, gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
ABD tarafından aranan ve çocukları içeren seks ticareti ağını yönettiği iddia edilen ünlü vaiz Apollo Quiboloy, Filipinler’de gözaltına alındı. Ünlü vaiz... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T11:32+0300
2024-09-09T11:32+0300
2024-09-09T11:32+0300
dünya
filipinler
abd adalet bakanlığı
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
apollo quiboloy
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Filipinler'de milyonlarca takipçi olduğu söylenen İsa Mesih Krallığı kilisesinin (KOJC) lideri Apollo Quiboloy’un hakkındaki iddialar, ilk defa ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında yöneltilmişti. Hakkındaki suçlamalar arasında çocukları içeren seks ticareti, dolandırıcılık ve zorlama ve toplu para kaçakçılığı bulunuyor.Apollo Quiboloy’un daha önceki devlet başkanı Rodrigo Duterte’ye manevi danışmanlık yaptığı basına yanmış ve Duterte’nin 2022’deki istifasından sonra hakkında çocukları içeren seks ticareti dahil birçok suçlama yöneltilmişti.KOJC yerleşkesine yapılan baskınlarda Filipinler polisi, Quiboloy’un takipçileriyle çatışmış ve vaiz ele geçirilememişti. Gözetleme ekipmanı tarafından tespit edilen kalp atış seslerine dayanarak Quiboloy'un yeraltı sığınağında saklandığı basına açıklanmıştı. Polis tarafından dün Quiboloy'a teslim olması için süre verildiği ve bunu takiben bugün teslim olduğu kaydedildi.Vaiz Quiboloy, 1973 yılında Güney Kore'de ABD'li papaz Billy Graham'ın bir etkinliğinde Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu belirterek 1985 yılında Filipinler'de KOJC'yi kurdu. Zaman içerisinde kilisenin 40 binalık bir yerleşke satın aldı ve kiliseye ait özel bir jet ve yayın grubu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/agustos-getirileri-belli-oldu-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi--1087812390.html
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filipinler, abd adalet bakanlığı, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), apollo quiboloy
filipinler, abd adalet bakanlığı, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), apollo quiboloy
Milyonlarca takipçisi olan Filipinli vaiz, gözaltına alındı
ABD tarafından aranan ve çocukları içeren seks ticareti ağını yönettiği iddia edilen ünlü vaiz Apollo Quiboloy, Filipinler’de gözaltına alındı. Ünlü vaiz Quiboloy, eski devlet başkanının manevi danışmanıydı.
Filipinler'de milyonlarca takipçi olduğu söylenen İsa Mesih Krallığı kilisesinin (KOJC) lideri Apollo Quiboloy’un hakkındaki iddialar, ilk defa ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında yöneltilmişti. Hakkındaki suçlamalar arasında çocukları içeren seks ticareti, dolandırıcılık ve zorlama ve toplu para kaçakçılığı bulunuyor.
Apollo Quiboloy’un daha önceki devlet başkanı Rodrigo Duterte’ye manevi danışmanlık yaptığı basına yanmış ve Duterte’nin 2022’deki istifasından sonra hakkında çocukları içeren seks ticareti dahil birçok suçlama yöneltilmişti.
KOJC yerleşkesine yapılan baskınlarda Filipinler polisi, Quiboloy’un takipçileriyle çatışmış ve vaiz ele geçirilememişti. Gözetleme ekipmanı tarafından tespit edilen kalp atış seslerine dayanarak Quiboloy'un yeraltı sığınağında saklandığı basına açıklanmıştı. Polis tarafından dün Quiboloy'a teslim olması için süre verildiği ve bunu takiben bugün teslim olduğu kaydedildi.
Vaiz Quiboloy, 1973 yılında Güney Kore'de ABD'li papaz Billy Graham'ın bir etkinliğinde Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu belirterek 1985 yılında Filipinler'de KOJC'yi kurdu. Zaman içerisinde kilisenin 40 binalık bir yerleşke satın aldı ve kiliseye ait özel bir jet ve yayın grubu bulunuyor.